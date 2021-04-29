مستشار الرئيس للصحة يزف بشرى بشأن لقاحات كورونا.. فيديو

لقاحات كورونا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشئون الصحية، إن الرئيس السيسي يدعم بشكل كبير الحصول على أكبر كم من اللقاحات للدولة المصرية.



وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "كان هناك 4 لقاحات فقط حول العالم، لكن الفترة الأخير شهدت اعتماد عدد كبير من اللقاحات حول العالم".



وأوضح: "الاختلاف بين اللقاحات تكون حسب طريقة التصنيع وجوهر اللقاح لكنها سليمة 100% والنتيجة واحدة"، مؤكدا: "لن يتم استخدام أي لقاح في مصر دون خضوعه لكافة اختبارات السلامة والأمان".



وأكد مستشار الرئيس للشئون الصحية: "لن يستخدم أي لقاح في مصر إلا بعد التأكد من كافة الجوانب العلمية والفنية وكافة سبل الأمان، وهيئة الدواء المصرية تفصح اللقاحات من كافة الجوانب قبل اعتماده رسميا".