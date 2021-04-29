عوض تاج الدين: سنعلق استخدام أي لقاح حال وجود آثار جانبية له.. فيديو

وجود آثار جانبية

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشئون الصحية، إن الرئيس السيسي يدعم بشكل كبير الحصول على أكبر كم من اللقاحاات للدولة المصرية.

وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "هناك مفاوضات مستمرة لتوفير أكبر قدر ممكن من اللقاحات لمصر".



وأوضح مستشار الرئيس للشؤون الصحية: "سيتم تعليق استخدام إي لقاح في حالة وجود آثار جانبية"، لافتا: "لا يوجد أي دواء في العالم ليس له آثار جانبية".



وأكد: "أريد أن اطمئن المصريين من اللقاحات، لأن الآلية الطبية والعلمية والسياسية تراعي أولا صحة المواطن المصري"، متابعا: المريض له حق التخوف من اللقاحات وهو حق مشروع لأن خبر اللقاحات ينتشر في كافة دول العالم".