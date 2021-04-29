بتروجت يفرض التعادل الإيجابي أمام وادي دجلة فى كاس مصر ليلجأ الفريقان إلى الوقت الإضافي

فرض الفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجت بقيادة المدرب المخضرم ربيع ياسين التعادل الإيجابي أمام وادي دجلة فى المباراة التى تجمع بينهما فى إطار ربع نهائي كأس مصر ليلجأ الفريقان إلى الوقت الإضافي

ولعب الفريقان بطريقة هجومية منذ بداية المباراة، وسنحت الفرص من أجل التسجيل سواء لوادي دجلة أو بتروجيت.

واستغل جورجينيو خطأ حارس بتروجيت في التعامل مع كرة في الدقيقة 85 لتسقط من يده أمام مهاجم وادي دجلة الذي لم يقصر في وضع الكرة بالشباك الخالية.

وبعد هجمة رائعة من بتروجيت وعمل جماعي مميز استطاع سامح إبراهيم أن يتعادل لصالح بتروجيت في الدقيقة 88 من عمر المباراة.

وسيتأهل الفائز من المباراة إلى نصف النهائي، لينتظر منافسه الذي سيكون من (الأهلي ضد انبي) و(بيراميدز ضد سموحة) حيث سيصعد فريق من بين الأربعة لتحديد الطرف الثاني في نصف النهائي.

وتأهل وادي دجلة لدور الثمانية عقب تخطى عقبة الاتحاد السكندري بهدف دون رد في دور الـ 16 للبطولة وكان غزلان دجلة قد أطاحوا بالبنك الأهلي بعد الفوز عليهم بثلاثة أهداف مقابل هدف بدور الـ 32 للبطولة.

بينما تخطى فريق بتروجيت الدور التمهيدي الثاني بالفوز على فريق الزرقا بثلاثة أهداف دون رد، كما فاز فى لدور التمهيدي الثالث على فريق بورتو بهدفين مقابل هدف.

وتخطى بتروجيت الدور التمهيدي الرابع بالفوز على فريق منشية الشهداء بضربات الترجيح بنتيجة 5/4، بينما تخطى دور الـ32 بالفوز على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وواجه بتروجت فريق كوكا كولا في دور الستة عشر، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي قبل أن يتفوق الفريق البترولي في ركلات الترجيح 4-3.