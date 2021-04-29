علي معلول يواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي بـ الأهلي

واصل علي معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ برنامجه التأهيلي بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.

ويخضع معلول لبرنامج تأهيلي لتجهيزه للعودة إلى المشاركة في المران الجماعي، بعد تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية أبعدته عن المشاركة مع الفريق.

وخاض معلول جلسة «جيم»، ثم استكمل برنامجه التأهيلي بالجري حول الملعب، على هامش مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم استعدادًا لمواجهة الجونة.

ويلتقي الأهلي مع الجونة في التاسعة والنصف مساء غدٍ الجمعة على استاد «الأهلى we السلام» والمؤجلة من الجولة الـ16 في بطولة الدوري الممتاز.