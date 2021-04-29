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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمود وحيد يشارك في مران الأهلي

صدى البلد

شارك محمود وحيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة الجونة التي تقام في التاسعة والنصف مساء غدٍ الجمعة على استاد «الأهلي we السلام» والمؤجلة من الجولة الـ16 في بطولة الدوري الممتاز.

وشارك وحيد في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من إصابته في العضلة الخلفية، التي أبعدته عن المشاركة مع الفريق، وخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي.

ويستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش، بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للفريق أمس عقب مباراة المصري، للتخلص من حالة الإجهاد قبل مواجهة الجونة.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على المصري في المباراة التي أقيمت على استاد الإسكندرية، ويسعى الفريق لمواصلة مشواره في بطولة الدوري رغم ضغط المباريات وضيق الوقت.
 

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