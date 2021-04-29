اكتشفتا خطأ فادحا.. بعد 38 سنة .. سيدتان تطالبان مستشفى الولادة بتعويض 31 مليون جنيه

يعيش الكثيرون قصصا ما إن تروى تشعر وكأنك تشاهد فيلمًا هنديًا واسع الخيال، ولكن تظل قصصهم حقيقية تدور أحداثها على أرض الواقع، كالذي تعيشه سيدتان من الامهات واللتان اكتشفتا أن ابنتيهما تم تبديلهما بطريق الخطأ عند الولادة في المستشفى قبل 38 عامًا، وتطالبان بتعويض.

تطالب كل من "فاسيليا بيمورزينا" و"فالنتينا باولينا" بدفع 10 ملايين روبل روسي من وزارة المالية الروسية بعد أن كشف اختبار الحمض النووي عن الخطأ الفادح، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

أنجبت كل منهما بنتها في جناح الولادة في مستشفى كيزيل في منطقة كيزيلسكوي الريفية في عام 1983، لكن الفتيات نشأن ولم يبدأن أي شيء تربيهن النساء ، حيث قامت فاسيليا ذات الشعر الداكن بتربية غولسينا ذات الشعر الأشقر ، وفالنتينا ذات الشعر الفاتح التي تربي أليونا ذات الشعر الداكن.

ولطالما شككت الاثنتان في أن بنتيهما قد لا تكون لهما، وافقت الاثنتان مؤخرًا على إجراء اختبار الحمض النووي ، وأظهرت نتائجه أن أطفالهما قد تم تبديلهم عند الولادة.

فيما أصدرت مديرة المستشفى الحالي اعتذارًا رسميًا للسيدات قبل جلسة المحكمة الأولى في 27 أبريل ، مضيفًا أن الموظفين المعنيين في ذلك الوقت لم يعودوا على قيد الحياة، وقالت" آلا فاسيليفا" مديرة المستشفى ، إنها غير متأكدة من الكيفية التي يمكن بها نزع بطاقات أسماء الأطفال وإعادة تثبيتها بشكل غير صحيح.

تشير وسائل الإعلام المحلية إلى أن التعويض في مثل هذه الحالات يتراوح بين مليون إلى 1.5 مليون روبل روسي للفرد أو الأم.

فيما يُعد تبديل الأطفال عند الولادة تطورًا شائعًا في الحبكة في الأفلام والكتب ولكنه نادر الحدوث في الواقع ، مع 17 حالة معروفة فقط عبر التاريخ.