5 أرقام قياسية من فوز مانشستر يونايتد على روما بسداسية في الدوري الأوروبي

وضع مانشستر يونايتد الإنجليزي قدمًا في نهائي بطولة الدوري الأوروبي، بانتصاره الكبير على روما الإيطالي بستة أهداف مقابل هدفين، في ذهاب دور نصف النهائي للمسابقة.

مانشستر يوناتيد استطاع قلب تأخره بهدفين لهدف، لفوز بنصف دستة من الأهداف، بعد تسجيل خماسية في الشوط الثاني، ليسجل انتصارًا عريضًا سجل معه أيضًا عدد من الأرقام القياسية، والتي نستعرضها في هذا التقرير