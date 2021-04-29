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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

5 أرقام قياسية من فوز مانشستر يونايتد على روما بسداسية في الدوري الأوروبي

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد

وضع مانشستر يونايتد الإنجليزي قدمًا في نهائي بطولة الدوري الأوروبي، بانتصاره الكبير على روما الإيطالي بستة أهداف مقابل هدفين، في ذهاب دور نصف النهائي للمسابقة.

مانشستر يوناتيد استطاع قلب تأخره بهدفين لهدف، لفوز بنصف دستة من الأهداف، بعد تسجيل خماسية في الشوط الثاني، ليسجل انتصارًا عريضًا سجل معه أيضًا عدد من الأرقام القياسية، والتي نستعرضها في هذا التقرير

  • أصبح مانشستر يونايتد أول فريق يسجل 6 أهداف في مباراة نصف نهائي لبطولة أوروبية كبيرة منذ ريال مدريد والذي حقق ذلك الإنجاز عام 1964
  • أصبح مانشستر يونايتد أول فريق يسجل 6 أهداف في مباراة نصف نهائي الدوري الأوروبي.
  • سجل مانشستر يونايتد 6 أهداف في مبارة أوروبية للمرة الأولى منذ إبريل لعام 2007، عندما سجل  أهداف في شباك روما بالأخص.
  • مانشستر يونايتد هو أول فريق يسجل 5 أهداف بعد تأخره في أول شوط من مباراة في البطولات الأوروبية
  • أصبح برونو فيرنانديز ثالث لاعب يسجل 20 هدفًا من ضربة جزاء في تاريخ مانشستر يونايتد بعد الهولندي فان نيسترلوي والذي سجل 28 هدفًا، وواين روني الذي سجل 27 هدفًا
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