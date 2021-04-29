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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

توطين الصناعات المحلية..

خطة النواب: توطين صناعة قطارات المترو يوفر آلاف من فرص العمل

صناعة قطارات المترو
صناعة قطارات المترو

أشادت النائبة، ميرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، جهود وزيري النقل والتخطيط بشأن توقيعهما مذكرة تفاهم لـ توطين صناعة المترو، والقطارات ذات الجر الكهربائي فى مصر،بين كل من الشركة الوطنية للصناعات السكك الحديدية، بحضور د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وشركة نيرك وشركة هيونداى روتيم الكورية الجنوبي .

وأكدت “ الكسان ” فى تصريحات خاصة لـ “صدى البلد” أن الدولة المصرية منذ بداية جائحة كورونا ، أتجهت للعمل على تحقيق الإكتفاء الذاتي ، وذلك عن طريق النهوض بالقطاع الصناعي ، مشيرة إلى أن توطين الصناعات ، وانتاجها محليا ، سيكون بمثابة قاطرة التنمية للدولة المصرية في المستقبل القريب .

 

كما أشارت عضو لجنة الخطة والموازنة ، إلى أن توجيهات القيادة السياسية للحكومة، بتوطين الصناعات المحلية، وتقديم الدعم الكافى لهذا القطاع الهام ، لاسيما الصناعات الإستراتيجية و الثقيلة ، بمثابة نقلة نوعية لتحويل مصر إلى مركز إقليمي هام ، لافتة الى أن الغرض الأساسي والرئيسي من جميع المشروعات القومية ، والتنموية العملاقة، يتمثل في توفير فرص عمل للايدى العاملة من الشباب ، للمساهمة في تخفيض نسبة البطالة ، والحد منها بأي شكل من الاشكال .

 

وعن مزايا توطين صناعة المترو وقطارات الجر الكهربائي، أكدت أنها ستعمل على توفير المنتج المحلي، مما يسهم في تقليل نسبة الاستيراد ، وتوفير العملة الصعبة ، علاوة على توفير الالاف من فرص العمل أمام الشباب، مشيرة إلى أن مصر فى الفترة الحالية ، تتجه للأفضل من حيث الزيادة في النمو الاقتصادي ، طبقا لشهادة العديد من المؤسسات الدولية، والمؤشرات العالمية .

 

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برلماني يطالب بتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

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توفير العملة الصعبة أهمها.. صناعة النواب تعدد مزايا توطين الصناعات المحلية

 

وكان قد شهد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل والدكتورة هالة السعيد  وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية توقيع مذكرة تفاهم لتوطين صناعة قطارات المترو والقطارات ذات الجر الكهربائي في مصر بين كل من الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية (نيريك) وشركة هيونداي روتيم الكورية الجنوبية.

وقع عن الجانب الأول الدكتور أحمد فكري عبد الوهاب، العضو المنتدب لشركة نيريك، وعن الجانب الثاني يونجباي لي، الرئيس التنفيذي لشركة هيونداي روتيم الكورية الجنوبية. 

وأكد وزير النقل أن هذا التوقيع يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوطين صناعة السكك الحديدية، خاصة صناعة الوحدات المتحركة، وإنتاجها بجودة عالية محليًا لتوفير قطارات جديدة لخطوط مترو الأنفاق والجر الكهربائي المختلفة خلال السنوات الست القادمة، وذلك بالتعاون مع بعض الشركات المصرية لتوطين هذه الصناعة في مصر.

 

 

وقال الفريق مهندس كامل الوزير: “لنا الفخر أن نبدأ اليوم أولى خطوات تصنيع حقيقي للوحدات المتحركة للمترو ووسائل الجر الكهربائي وبنسبة تصنيع محلي”.

 

 

 

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