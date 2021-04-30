أحد أعضاء فرقة الأخوة أبو شعر السورية : لا نشعر بغربة في مصر.. فيديو

قال عبد الرحمن أبو شعر أحد أعضاء فرقة “الأخوة أبو شعر” السورية للإنشاد الديني أن هذا هو رمضان التاسع في مصر مؤكدا أن رمضان القادم هو العاشر.

وأضاف أبو شعر خلال لقاء له لبرنامج يحدث في مصر عبر فضائية ام بي سي مصر أنه من الشرف لنا أن يكون محبة لمصر في قلوبنا .

وهنأ أبو شعر مصر والشعب المصري وقال “كل عام ومصر بخير ودائما مصر إلى الأفضل ونتمنى أن يكون العام القادم هو عام خير على سوريا”.

وأشار أبو شعر إلى أن رمضان غير وخير بمصر مؤكدا أنني لا أشعر بغربة في مصر فمصر وسوريا تعد دولة واحدة.