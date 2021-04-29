خطة العائلة الأمريكية .. إدارة بايدن تقترح زيادة الضرائب على الثروة الاستثمارية

تقدم إدارة الرئيس الامريكي جو بايدن خطة اقتصادية جديدة من شأنها إلغاء الحق في تأجيل مدفوعات الضرائب الفيدرالية على مكاسب الاستثمار العقاري المحققة والتي من المتوقع أن تزيد قيمتها عن 500000 دولار.

وتأتي الخطوة في محاولة لرفع الضرائب على أولئك الذين لديهم فرص استثمار أعلى لزيادة التمويل لخطة العائلات الأمريكية.

واقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال أول خطاب مشترك له أمام الكونجرس: "تخلص من ثغرة تسمح للأمريكيين بجني أكثر من مليون دولار سنويًا ودفع معدل ضرائب أقل على مكاسبهم الرأسمالية مقارنة بالأمريكيين الذين يتلقون رواتبهم".

وأضاف: "يكسب الرؤساء التنفيذيون 320 ضعف ما يجنيه العامل العادي في الشركة" ، مشيرًا إلى أن 1٪ فقط من الأمريكيين يعتبرون من أصحاب الملايين والمليارديرات.

خطة العائلات الأمريكية عبارة عن فاتورة مقترحة بقيمة تريليون دولار مخصصة لتوفير رعاية مجانية للأطفال وإجازة مدفوعة الأجر ومدرسة ما قبل المدرسة الشاملة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و 4 سنوات وكليات المجتمع لمدة عامين وتوسيع الرعاية الصحية يرتبط هذا الإجراء بأجندة "إعادة البناء بشكل أفضل" لبايدن ، والتي تركز على توليد رأس المال البشري من خلال إعادة الاستثمار في النظام بطريقة من شأنها زيادة النتيجة المرجوة للتعليم المؤسسي.

وبالنسبة للعائلات ذات الدخل المنخفض ، ستوفر الخطة حافزًا لزيادة نمو الأسرة مع الحفاظ على شريحة ضريبية تضمن مبلغًا ثابتًا من الدخل يتم بناؤه داخل النظام الفيدرالي.

تفاخر بايدن وسط جولة من التصفيق"الاقتصاد المتقطع لم ينجح أبدًا، لقد حان الوقت لتنمية الاقتصاد من الأسفل إلى الخارج " .

وبالنسبة لأولئك الذين لديهم استثمارات عقارية تمتد عبر شبكات الأمان المالي طويلة الأجل ، ستسمح الخطة المقترحة للحكومة الفيدرالية بجني أرباح الاستثمارات المحققة ودفعها نحو الحفاظ على توليد رأس المال البشري.

وكان التبادل المماثل جزءًا من قانون الضرائب الأمريكي منذ عام 1921، عندما كان مخصصًا في الأصل للمزارعين للمشاركة في التبادل العادل للأصول السائلة، مثل الماشية.

وبالنسبة لإدارة بايدن ، تم الاستفادة من هذا الشكل من المعاملات المستقلة من قبل قلة محدودة ممن يُسمح لهم بإجراء ما يزيد عن المبلغ الفيدرالي المقترح للدخل المكتسب.

وطالما ظل الدخل أقل من 500000 دولار ، يمكن للمستثمرين الحفاظ على حرية التحكم بشكل أفضل في تدفقهم النقدي دون أن تركز الحكومة الفيدرالية كثيرًا على القيمة المتولدة لأصولهم.

ومن المتوقع أن يدفع بعض المشرعين الديمقراطيين خطة الأسرة الأمريكية لأنها تتضمن تخصيص 200 مليار دولار لقانون الرعاية الميسرة وتعزيز الائتمان الضريبي للأطفال.

ويشجع السياسيون مثل السناتور بيرني ساندرز (I-VT) على تمرير مشروع القانون لأنه يمثل دفعة للأمام نحو الكفاح الشامل من أجل الرعاية الصحية الشاملة.