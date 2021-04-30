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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إحياء ليالي رمضان الثقافية بحديقة صنعاء بكفر الشيخ .. شاهد

الفرقة الموسيقية
الفرقة الموسيقية

شهدت حديقة صنعاء بمدينة كفر الشيخ، إحياء فرقة التمكين الثقافي لذوي الهمم التابعة لقصر ثقافة كفر الشيخ، ليلة رمضانية، ضمن البرنامج الرمضاني للفرق المتعددة التابعة لقصر ثقافة كفر الشيخ.

جاء ذلك بحضور عدد من أهالي المحافظة والمترددين على الحديقة ومشرف الفريق محمود العافي، ومدير الفريق حامد بدير، ومدير الإدارة الثقافية  إبراهيم العشري، وقائد ومدرب الفريق طاهر حسن.


وقدمت الفرقة عدداً من العروض الموسيقية والأغاني الوطنية والدينية والرمضانية، وعدداً من الأغاني المعبرة عن ذوي الهمم وقدراتهم المتعددة.

جاء ذلك بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتورة جاكلين بشرى، وكيل وزارة الثقافة بكفر الشيخ.

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أخبار محافظة كفرالشيخ محافظ كفر الشيخ ليالي رمضان الثقافية ثقافة كفر الشيخ إحياء ليالي رمضان

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