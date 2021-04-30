الزمالك يتصدر تويتر بعد التعادل أمام المقاولون العرب

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى تويتر هاشتاج #الزمالك بعد التعادل أمام المقاولون العرب "٢-٢" في إطار مواجهات الدوري المصري الممتاز.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏إذا كان فيه لاعب محتاج يطلع إعارة في الزمالك فهو جنش" و "‏الزمالك خلص على زهرة شبابى ".

وقال آخرون "‏‎احسن حاجه اللي انت قولته لا اله الا الله مفيش حاجه احسن من كده مدرب تعبان وحارس مرمى تعبان ومش بحجم فريق الزمالك لنا الله هيجيبولنا شلل منهم لله اداره ومدير فني ولاعبين" و "‏‎الزمالك الفترة القادمة خسارة كبيرة بالنقاط".



وانتهت أحداث مباراة الزمالك والمقاولون العرب بالتعادل بهدفين لكلٍ منهما، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 18 من بطولة الدوري الممتاز.