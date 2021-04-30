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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أول رد فعل من الأهلي عقب تعادل الزمالك مع المقاولون العرب

صدى البلد

شارك حساب النادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر صورة للاعبي عمرو السولية ومحمد مجدي افشة وهما يضحكان.

وتأتي هذه الصورة عقب تعادل الزمالك مباشرتا مع فريق المقاولون العرب ضمن مواجهات الدوري المصري الممتاز .

وعلقت الصفحة الرسمية للأهلي على صورة افشة والسولية قائلة " يلا يا أهلي ".
 

وانتهت أحداث مباراة الزمالك والمقاولون العرب بالتعادل بهدفين لكلٍ منهما، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 18 من بطولة الدوري الممتاز.

ويلتقي الأهلي مع الجونة على استاد «الأهلي we السلام» في التاسعة والنصف مساء اليوم الجمعة، والمؤجلة من الجولة الـ16 في بطولة الدوري الممتاز.

 

الأهلى الدوري المصري المقاولون العرب الزمالك النادي الأهلي محمد مجدى افشة

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