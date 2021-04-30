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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أكبر سفن البحرية الأمريكية مهددة بالدمار .. اعرف السبب

سفينة هجومية للبحرية
سفينة هجومية للبحرية الامريكية

تواجه البحرية الأمريكية انتقادات كبيرة، سواء على مستوى الأخبار أو وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن حالة سفنها، حيث ظهرت العديد من السفن التي تم تصويرها في حالة سيئة، لا سيما بجوار سفن الحلفاء.  

 

وكشف تقرير نشره موقع "ناشيونال إنترست" أن حالة السفن الأمريكية أصابت من رآها بـ “صدمة كبيرة” بسبب تآكلها بفعل الصدأ الذي انتشر في جسمي سفينتين هجوميتين هما "فورت ماكهنري"  و"يو إس إس بوكسر" إثر رسوهما في ميناء كييل في ألمانيا.

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تسعى البحرية الأمريكية جاهدة لإقناع الجماهير المحلية والأجنبية، والصديقة، والمعادية، أو اللامبالية بمهارة طاقمها وكفاءته، ولكن المحلل الاستراتيجي إدوارد لوتواك يؤكد أن معظم المعلقين غير متخصصين في الشؤون البحرية.

 

 ولكن لآرائهم أهمية كبيرة، ولذلك، من ناحية يشير المظهر الأنيق والراقي إلى أن الطاقم يعرف ما يفعل ويهتم بعمله، بينما يدل مظهر الصدأ على عكس ذلك تماما، ويندرج ذلك على الأجزاء الداخلية من السفينة مثل محطة الدفع وأجهزة الاستشعار والتسلح.

 

وحسب رأي لوتواك فإن أنظمة الأسلحة هي "صناديق سوداء" للغرباء حتى يتم استخدامها في العمل.

 

والسفن ليست المركبات الوحيدة المعرضة للصدأ، بل وأيضا الطائرات الموجودة على أسطح الناقلات والتي تتعرض دوما للمياه المالحة والضباب.

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