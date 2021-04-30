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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

"صحة النواب" تحذر من تفشي فيروس كورونا المستجد

صدى البلد

قال النائب محمد أبو الخير، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، إن السلالة المتحورة من فيروس كورونا المستجد وصلت 17 دولة وهي أكثر خطورة من سابقتها، لافتا إلى أن كل الدول تحاول إغلاق المجال الجوي مع الهند والدول التي ظهرت فيها السلالة خوفا من انتشارها، منوها إلى أن قطاع الصحة في الهند حدث فيه انهيار كامل حيث تم تسجيل أكثر من 300 ألف إصابة و 5000 وفاة يوم الاثنين الماضي.

 

 

وأضاف «أبو الخير» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «التاسعة» المذاع على الفضائية الأولى، وتقدمه الإعلامية شافكي المنيري، أن الفيروس لا يعرف جنسا أو عمرا أو بلدا ويمكن أن يسبب العديد من البؤر الفيروسية الجديدة في أي دولة.

 


وأوضح وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، أنه ناشد وزارة الصحة والطيران لفرض قيودهما على السفر للهند مع ضرورة تطبيق الحجر الصحي في ظل الخوف من انتشار هذه السلالة في مصر، خاصة وأن هناك ارتباطا بين دول العالم حيث يمكن لشخص أن ينقل الإصابة إذا جاء من دولة أخرى.

 

وظهر فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في مدينة ووهان الصينية في مقاطعة هوبي وأصبح وباء عالميا في مارس 2020 بحسب ما أعلنت منظمة الصحة العالمية، واحتلت الولايات المتحدة الأمريكية المركز الأول من حيث أعداد الإصابات والوفيات وجاءت بعدها الهند عقب تسجيل 18 مليون إصابة فقط منذ بداية إبريل الجاري، وتتسابق دول العالم لتطعيم مواطنيها لمواجهة الفيروس.
https://youtu.be/uodQoyHyTtw

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