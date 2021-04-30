مؤلف هجمة مرتدة يكشف سبب نجاح المسلسل.. فيديو

سبب نجاح المسلسل

علق الكاتب باهر دويدار، مؤلف مسلسل هجمة مرتدة، على نجاح المسلسل.



وقال "دويدار"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "المسلسل موثق وتم تدقيقها بشكل واقعي، وعرضه من زاوية كانت غير متاحة في الوقت السابق".



وأضاف: "مبسوط من ردود الفعل، لأنها بدأت من بداية الحلقات، وهناك تطور في الأحداث، ولا نتكلم في ملف واحد أو واقعة واحدة، وهو ما أدي لوجود تفاعل من الجمهور".



وأشار: " نلقي الضوء على قضايا وأحداث مهمه، ونفتح عيون المواطنين على أحداث لا يعرفون عنها شيئا والمسلسل يفتح الطريق للمواطنين لمناقشة القضايا ومعرفة الكثير عنها"، موضحا: " الأحداث التاريخية لا يمكن الحكم عليها في ظل سير الأحداث، لكن بعد مرور الوقت تتضح الحقائق، ويستطيع المشاهد أن يرى بعين الحكمة لا العاطفة، ومن ثم إعطاء تقييم للأحداث ومعرفتها".

