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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خاص لـ صدى البلد

أنوشكا: الاختلاف سر موافقتي على نجيب زاهى زركش

انوشكا
انوشكا

أكدت الفنانة انوشكا أنها وافقت على المشاركة فى مسلسل نجيب زاهى زركش بعدما وجدت أن الدور الذى تقوم بتقديمه جديد ومختلف عما قدمته قبل ذلك ، خاصة وأنها تبحث دائماً عن العمل الذى يظهر إلى المشاهد بشكل مختلف، حتى لا يتم سجنها فى دور معين أو شكل محدد . 

وأضافت انوشكا ، فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، أنها كانت سعيدة لأن مخرج العمل  شادي الفخراني شاهدها بعين مختلفة عن باقى المخرجين ، لذا فقد كانت قلقة في البداية من رد فعل الجمهور والنقاد .

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واستكملت أنوشكا: كتابة مؤلف العمل عبد الرحيم كمال ساعدتنى كثيراً فى الإلمام بالدور ، بالإضافة إلى قيادة المخرج ،ولعل ما أسعدتني أن مخرج العمل شادي الفخراني يهتم بالتفاصيل الخاصة بكل شخصية ، وهو نفس منهجى ، فقد أطلقوا على " سيدة التفاصيل " وقد وجدته فى الأخر يركز على تلك الأمور بشكل أكبر منى ، مما يجعلني أركز فى دورى بشكل أكبر . 

مسلسل نجيب زاهى زركش  يشارك في بطولته بجانب الفنان يحيى الفخرانى  أنوشكا، وشيرين ورنا رئيس ونهى عابدين وكريم عفيفي وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، وتميم عبده ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، وهالة فاخر وإخراج شادى الفخرانى، وتأليف عبد الرحيم كمال.

كريم عفيفى رنا رئيس نجيب زاهي زركش مسلسل نجيب زاهي زركش عبد الرحيم كمال الفنان يحيى الفخراني يحيى الفخراني هالة فاخر انوشكا شادي الفخراني نهى عابدين

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