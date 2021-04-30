الفيوم تعلن التحدى لمقاومة شراسة فيروس كورونا على المحافظة

الفيوم تعلن التحدى لمقاومة شراسة كورونا على المحافظة

محافظ الفيوم يعلن الطوارئ واجتماعات طارئة مع قيادات المحافظة

مديرية الصحة ترفع درجة الاستعداد القصوى ووضع الخطط الوقائية والطوارئ

حملات مكبرة من جميع الأجهزة التنفيذية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية

بعد أن تصدرت محافظة الفيوم المحافظات الخمسة الأولى فى أعلى نسبة لفيروس كورونا بين محافظات مصر ، أعلن الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم حالة الطوارئ القصوى بالمحافظة فى كافة المجالات ، وعقد محافظ الفيوم اجتماعات طارئة ومتكررة مع قيادات الأمن والصحة ورؤساء المراكز ، لوضع خطط عاجلة لمواجهة الأزمة و الحد من انتشار المرض .

كما كلف الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، الجهاز التنفيذي بالمراكز والقرى، بالتنسيق مع الشرطة، بتكثيف الحملات المكبرة والجولات الميدانية لمتابعة تطبيق الإجراءات التي أعلنتها الدولة لتحقيق الانضباط بالشارع والحد من تكدس المواطنين، لمنع انتشار فيروس كورونا.

كما قامت الأجهزة التنفيذية بعدة حملات مكبرة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، ومتابعة التزام المطاعم والمقاهي والورش والمحال والمولات التجارية، بتطبيق الإجراءات الوقائية، والمواعيد الصيفية للفتح والغلق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين

وفى مديرية الصحة بالفيوم قام الدكتورحاتم محمد جمال الدين برفع درجة الاستعداد القصوى ووضع الخطط الوقائية والطوارئ وايضا استعدادات هيئة الإسعاف.

وصرح الدكتورعماد الدين حسن -مدير عام الشئون الوقائية بأنه تم عمل غرفة لمراقبة الأغذية وتكثيف المرور على المنشآت السياحية والمطاعم والمحلات لمتابعة الاشتراطات الصحية وتطبيق الإجراءات الاحترازية وكذلك توفير جميع الأمصال واللقاحات بجميع المستشفيات .

وأضاف الدكتور شريف صبحى -مدير الطب العلاجى والطوارئ بأنه تم رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات ومنع الإجازات للأطقم الطبية والتنبيه على تواجد السادة مديرى المستشفيات والإدارات وعمل جدول مناوبات للمديرين وتوفير جميع الادوية والمستلزمات الطبية ومراجعة جداول النوبتجيات وتكثيف المرور الدورى من مديري الإدارات الفنية على جميع المستشفيات .

وصرح الدكتور هانى همام مدير هيئة الإسعاف بالفيوم بأنه رفع درجة الاستعداد ومنع الإجازات للجميع وإعادة انتشار السيارات فى الأماكن العامة والمتنزهات والأماكن السياحية والحيوية حيث أنه سيتم نشر 77 سيارة إسعاف منهم 17 سيارة مجهزة باجهزة تنفس صناعي بالاضافة الى توفير الادوية الطبية والمستلزمات والاكسجين داخل عربات الإسعاف.

و تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، للجهاز التنفيذي بالمراكز والقرى، بالتنسيق مع الشرطة، بتكثيف الحملات المكبرة والجولات الميدانية لمتابعة تطبيق الإجراءات التي أعلنتها الدولة لتحقيق الانضباط بالشارع والحد من تكدس المواطنين، لمنع انتشار فيروس كورونا، قامت الأجهزة التنفيذية بعدة حملات مكبرة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، ومتابعة التزام المطاعم والمقاهي والورش والمحال والمولات التجارية، بتطبيق الإجراءات الوقائية، والمواعيد الصيفية للفتح والغلق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن المحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، يرافقه المحاسب كمال سلومة رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق، قد قاما بجولة ميدانية مساء أمس، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمقاهي والمطاعم والمحال التجارية والمواصلات العامة، وكذلك متابعة حالة النظافة العامة ورفع الإشغالات بنواحي المركز، حيث تم رفع عدد 20 حالة إشغال طريق وبروز حديدي، ورفع 15 طن مخلفات، بالإضافة إلى تحرير 40 مخالفة للمواطنين لعدم ارتداء الكمامة، وغلق 5 محال تجارية لمخالفتها الإجراءات الإحترازية.

وفي مركز سنورس، قاد المهندس محمود هاشم رئيس المدينة، حملة مكبرة من الجهاز التنفيذي بالمركز بالتعاون مع قوات الشرطة، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمقاهى والمطاعم والمحال التجارية، وكذلك رفع إشغالات المحال التجارية والباعة الجائلين لتيسير حركة المارة، وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 120 محضر إشغال طريق، وتحرير 65 مخالفة للمواطنين لعدم ارتداء الكمامة، فضلاً عن غلق 4 مقاه لمخالفتها الإجراءات الإحترازية واشتراطات التشغيل، وغلق 4 ورش لمخالفة مواعيد الغلق المقررة.

وفي مركز أبشواي، شنت الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الشرطة، حملة مكبرة للمرور علي المقاهي والمطاعم والمنشآت التجارية بالمدينة والقرى، للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية وغلق الورش والمطاعم والمحال التجارية في المواعيد المقررة.

كما ترأس المهندس خالد فراج رئيس مركز ومدينة اطسا، يرافقه مساعد مدير أمن الفيوم، حملة ليلية مكبرة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمطاعم والمقاهي والمحال التجارية وارتداء العاملين بهذه المنشآت والمواطنين المترددين عليها، للكمامات، حيث تم تحرير ٣٦ مخالفة للمواطنين المخالفين ارتداء الكمامة، وتحرير ٤١ مخالفة للمواطنين المخالفين للإجراءات الاحترازية، فيما تم غلق مقهى بمدينة إطسا لقيامه بتقديم الشيشة بالمخالفة، وتحرير مخالفات لعدد ٦ مقاهٍ بمدينة إطسا وقرية مطول وقرية معصرة عرفة وذلك لعدم التزامها بمواعيد الغلق التي أقرتها الدولة، وكذلك غلق عدد ١٩ محل تجاري بمدينة إطسا لعدم التزامها بمواعيد الغلق المقررة.

أما في مركز طامية، فقد أسفرت الحملة المكبرة التي ترأسها المحاسب ياسر جمعة رئيس المدينة، بالتنسيق مع إدارة الإشغالات وقسم شرطة طامية، عن غلق 2 مقهي بقرية منشأة الجمال وعزبة فايز لتقديمهما الشيشة لروادهما بالمخالفة، وتم مصادرة الشيش من المقهيين وتشميعهما، كما تم رفع 30 حالة إشغالات متنوعة، وتحرير 30 مخالفة للمواطنين لعدم ارتداء الكمامة، فضلاً عن إزالة حالة تعدٍ على مساحة 150 متراً عبارة عن أساسات من الخشب والحديد المسلح جاهز لصب الخرسانة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

فيما قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الفيوم، بالتنسيق مع قوات الشرطة، بحملة ليلية مكبرة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، ومتابعة التزام المطاعم والمقاهي والكافيهات، والمحال والمولات التجارية، بتطبيق الإجراءات الوقائية، والمواعيد الصيفية للفتح والغلق، حيث أسفرت الحملة عن غلق 10 مقاه بحي شرق لمخالفتها الإجراءات الاحترازية وتقديمها الشيشة للمواطنين بالمخالفة، كما تم غلق مقهى بجوار مجلس المدينة، و٦ مقاه علي بحر يوسف، ومقهى بقحافة، و٣ بمنطقة التفتيش، ومقهى بحي غرب، وآخر بحي الجون، و٥ مقاه بموقف أبشواي والصوفي، فضلاً عن غلق ٢ محل للتسالي بحي الجون لمخالفتهما المواعيد المقررة.

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