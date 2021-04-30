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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

صاحب أشهر ضحكة على السوشيال ميديا.. نهاية حزينة لخوان جويا بورجا

وفاة خوان جويا بورخا
وفاة خوان جويا بورخا

انتشر خبر وفاة الممثل الكوميدي الإسباني خوان جويا بورخا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، مثلما كانت ضحكته أشهر " ميم " يتم تداوله بين روادها لفترة طويلة. 

قصة مرض ووفاة خوان جويا بورخا

خوان جويا بورخا الذي رحل عن عمر يناهز 65 عاما، كان يلقب بالريسيتاس أو El Risitas قضى الفترة الأخيرة من حياته بين المرض والمستشفيات بعدما ساءت حالته الصحية بحسب موقع Entertainment Weekly.

كان خوان جويا بورخا يتلقى علاجا لمرض غير معروف في إحدى مستشفيات إشبيلية، حيث كان يقيم منذ بتر ساقة في عام 2020، قبل أن يتعرض لانتكاسة يوم الخميس الماضي، ومضاعفات صحية توفي على إثرها. 

حصل بورخا على لقب الريسيستاس أو الضاحك بعد الفيديو الذي انتشر له على السوشيال ميديا، أثناء سرده لرواية ضاحكة في برنامج إسباني، حول عمله في مطعم وإلقاء 20 طبق مليء بالطعام في المحيط، ولم يستطع التوقف عن الضحك حتى أصبح أشهر ميم. 

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أعلنت المخرج والممثل الإسباني سانتياجو سيجورو خبر وفاة بورخا في تغريدة له على تويتر، صباح اليوم، ووصفه بأن رحيل أشهر من تمتع بروح الدعابة وصاحب الضحكة الشهيرة بأنه خبر حزين.

انتشر فيديو الريسيتاس منذ عام 2014 بعدما اكتشفه رواد السوشيال ميديا على موقع يوتيوب، وأصبح حاضرا في التعليقات على الأحداث العالمية، ومن المقرر أن تتكفل جمعية خيرية بجنازة ودفن الممثل الكوميدي الراحل.

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