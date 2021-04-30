عقار آيل للسقوط يعرض سكان شارع عثمان محمد في طنطا للخطر | صور

استغاث المواطن محمد صبحى ، المقيم شارع عثمان محمد التابع الى حي أول طنطا محافظة الغربية ، في رسالة بعث بها إلى خدمة شكاوى "بين الناس" بموقع "صدى البلد" من وجود جزء من منزل آيل للسقوط يعرض سكان المنطقة للخطر.



ويقول في رسالته : نشكو من عقار بشارع عثمان محمد آيل للسقوط يعرض سكان المنطقة للخطر مع العلم ان اصبح وضع المنزل أكثر خطورة عما كان عليه من قبل ، وتم مناشدة ومخاطبة الحى ، وذهبنا الى كافة الجهات المعنية لسرعة تنفيذ قرار الازالة في أقرب وقت للحفاظ على أرواح سكان المنطقة والمارة حيث يوجد به نادى القضاة ومدخل للمحكمة .

وأضاف القارئ : رغم سقوط أسقف المنزل واحتوائه على زواحف ومخلفات متنوعة إلا أن قرار الإزالة لم ينفذ حتى الآن، وأناشد المسؤولين سرعة تنفيذ قرار الإزالة نظرا لخطورة الموقف.

وناشد المسئولين بلجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالمحافظة الحضور للمعاينة في أسرع وقت ممكن للحفاظ على أرواح سكان المنطقة.

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