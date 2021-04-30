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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

عقار آيل للسقوط يعرض سكان شارع عثمان محمد في طنطا للخطر | صور

صدى البلد

استغاث المواطن محمد صبحى ، المقيم شارع عثمان محمد التابع الى حي أول طنطا محافظة الغربية  ، في رسالة بعث بها إلى خدمة شكاوى "بين الناس" بموقع "صدى البلد" من وجود جزء من منزل آيل للسقوط يعرض سكان المنطقة للخطر.


ويقول في رسالته : نشكو من عقار بشارع عثمان محمد  آيل للسقوط يعرض سكان المنطقة للخطر  مع العلم ان اصبح وضع المنزل أكثر خطورة عما كان عليه من قبل ، وتم مناشدة ومخاطبة  الحى ، وذهبنا الى  كافة الجهات المعنية لسرعة تنفيذ قرار الازالة في أقرب وقت للحفاظ على أرواح سكان المنطقة والمارة حيث يوجد به نادى القضاة ومدخل للمحكمة .  

 

وأضاف القارئ : رغم سقوط أسقف المنزل واحتوائه على زواحف ومخلفات متنوعة إلا أن قرار الإزالة لم ينفذ حتى الآن، وأناشد المسؤولين سرعة تنفيذ قرار الإزالة نظرا لخطورة الموقف.

 

وناشد المسئولين بلجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالمحافظة الحضور للمعاينة في أسرع وقت ممكن للحفاظ على أرواح سكان المنطقة.

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منّا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولًا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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منزل آيل للسقوط بين الناس الإزالة طنطا الغربية اخبار المحافظات

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