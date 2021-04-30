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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إعدام 1121 كيلو مواد غذائية وتحرير 295 محضراً لمنشآت مخالفة بكفر الشيخ

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

قالت الدكتورة سوسن سلام وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إنه في ضوء اهتمام وزارة الصحة والسكان بضمان وصول غذاء صحي آمن للمستهلك واستعدادا لاستقبال أعياد شم النسيم قامت إدارة مراقبة الأغذية بحملة تفتيش على منشآت تداول الأغذية.

وأضافت سلام، أن الحملة قامت بالتفتيش على 476 منشأة وقامت بفحص 590 عينة مواد غذائية، وتم إعدام  1121 كجم و 49 لتراً من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، كما حررت الحملة  295 محضراً لمنشآت مخالفة.

وقالت إن إدارة مراقبة الأغذية لا تدخر جهداً في الرقابة والتفتيش على منشآت تداول الأغذية لضمان جودة المواد الغذائية المتداولة في الأسواق وحرصاً على صحة المواطن المصري.

وفي سياق متصل، أعلنت وكيل وزارة الصحة، رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات العامة والمركزية بمحافظة كفر الشيخ في الفترة من 29 إبريل وحتى 3 مايو القادم، وذلك في إطار الاستعداد لأعياد شم النسيم.

وأشارت إلى وقف جميع الإجازات خلال الفترة المذكورة، وتم تشكيل غرف إدارة أزمات وفرق طوارئ بالمستشفيات، وإخلاء 30 % من أسرة المستشفيات في بعض التخصصات لحين انتهاء رفع درجة الاستعداد والتأكد من زيادة عدد أطباء الطوارئ والاستقبال والعناية والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية.

أخبار محافظة كفرالشيخ ضبط فسيخ مواد غذائية أعياد شم النسيم صحة كفر الشيخ

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