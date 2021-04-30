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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خاص.. الأردني خالد نجم يكشف كواليس العمل مع عابد فهد في 350 جرام

خالد نجم
خالد نجم

كشف الممثل الأردني خالد نجم كواليس العمل مع الممثل السوري عابد فهد في مسلسله الرمضاني الحالي 350 جرام، الذي يشارك فيه عدد كبير من النجوم.

عابد فهد وخالد نجم

وقال خالد نجم في تصريحات لـ صدى البلد:" بحكم أن دوري ملازم لدور عابد فهد كانت تجربة جميلة جدا، فهو شخص ذو خفة دم عالية وروحه مرحة وممثل ذكي وحضور عالمي".

يقدم خالد نجم في مسلسل 350 جرام دور محامي متدرب في مكتب نوح الريس الذي يقوم بدوره عابد فهد، وهو شخص يتيم ربي في ملجأ، وتخرج من الجامعة ويجهزه رئيسه ليصبح خليفته، وتصبح علاقتهما قوية مع الوقت. 

وعبر خالد نجم في تصريحاته عن سعادته بردودا الفعل الإيجابية من الجمهور على مسلسله الرمضاني، وكشف عن وصول رسائل إعجاب من الجمهور بالمسلسل وبشخصيته. 

 

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خاص| الأردني خالد نجم يكشف تفاصيل أصعب مشاهد مسلسل "350 جرام"

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مسلسل ٣٥٠ جرام.. موت جلال القاسم خطة لحياة جديدة أم تصفية حسابات؟

مسلسل 350 جرام من إنتاج شركة I see media production  ويشاركهم انتاجه شركة "جولدن لاين للإنتاج الفني"، من تأليف ناديا الأحمر ، ومن إخراج محمد لطفي، وبطولة النجوم: عابد فهد، سلوم حداد، كارين رزق الله، ويشاركهم مجموعة من الفنانين المخضرمين والشباب، بينهم: خالد نجم، غريس قبيلي، وستيفاني عطا الله و مصطفى سعدالدين وقاسم منصور الذين كانوا ضمن حضور المناسبة.

 

 

خالد نجم عابد فهد 350 جرام الدراما السورية مسلسلات رمضان مسلسل ٣٥٠ جرام

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