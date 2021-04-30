خاص.. الأردني خالد نجم يكشف كواليس العمل مع عابد فهد في 350 جرام

كشف الممثل الأردني خالد نجم كواليس العمل مع الممثل السوري عابد فهد في مسلسله الرمضاني الحالي 350 جرام، الذي يشارك فيه عدد كبير من النجوم.

عابد فهد وخالد نجم

وقال خالد نجم في تصريحات لـ صدى البلد:" بحكم أن دوري ملازم لدور عابد فهد كانت تجربة جميلة جدا، فهو شخص ذو خفة دم عالية وروحه مرحة وممثل ذكي وحضور عالمي".

يقدم خالد نجم في مسلسل 350 جرام دور محامي متدرب في مكتب نوح الريس الذي يقوم بدوره عابد فهد، وهو شخص يتيم ربي في ملجأ، وتخرج من الجامعة ويجهزه رئيسه ليصبح خليفته، وتصبح علاقتهما قوية مع الوقت.

وعبر خالد نجم في تصريحاته عن سعادته بردودا الفعل الإيجابية من الجمهور على مسلسله الرمضاني، وكشف عن وصول رسائل إعجاب من الجمهور بالمسلسل وبشخصيته.

مسلسل 350 جرام من إنتاج شركة I see media production ويشاركهم انتاجه شركة "جولدن لاين للإنتاج الفني"، من تأليف ناديا الأحمر ، ومن إخراج محمد لطفي، وبطولة النجوم: عابد فهد، سلوم حداد، كارين رزق الله، ويشاركهم مجموعة من الفنانين المخضرمين والشباب، بينهم: خالد نجم، غريس قبيلي، وستيفاني عطا الله و مصطفى سعدالدين وقاسم منصور الذين كانوا ضمن حضور المناسبة.