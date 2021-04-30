ايقاف شرطي أمريكي اعتدى بشكل عنيف جدا على مشرد في ميامي .. فيديو

أوقفت شرطة مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية ضابطا عن العمل بعد أن تم تصويره وهو يضرب بوحشية رجلًا بلا مأوى سرق قطعة واحدة من الدجاج المطبوخ من أحد المطاعم.

وكان الضابط ألكساندر جارسيا كونتريراس يعمل في نوبة أمنية خارج الخدمة في ميامي بيوبليكس عندما أخبره مدير المتجر أن ويلي باربور، 58 عامًا، أخذ قطعة دجاج وبدأ يأكلها وهو يسير باتجاه المخرج في 16 أبريل.

وبحسب ما ورد، واجه المدير، الذي لم يتم الكشف عن اسمه، بابور أولاً وطلب منه الدفع لكنه رد: “اللعنة عليك، أنا بلا مأوى” وفقا لتقارير ميامي هيرالد، متوسلا “ليس لدي أي نقود”.

وعلى اثر ذلك، تدخل الضابط الموقوف جارسيا كونتريراس، ويظهر له مقطع فيديو وهو يدفع الرجل المشرد، قبل أن يصرعه على الأرض، وهو يلكمه خمس مرات على الأقل على رأسه، ثم وضع الأصفاد في يديه.

وكان من الممكن سماع اصوات الجمهور ممن وقفوا مصدومين وهم يسألون الشرطي "لماذا تفعل كل هذا؟"

وأفاد التقرير إن جارسيا كونتريراس زعم في تقرير اعتقاله أن باربور كان "يتوتر" لذا أعاد الشرطي توجيه المدعى عليه إلى الأرض وأعطاه بضع ضربات تشتيت للانتباه لاخضاعه كليا.

وتم نقل المشرد إلى السجن، لكن أطلق سراحه بعد يوم واحد فقط وأمر بالابتعاد عن بابيوليكس حيث تم القبض عليه.

وتم حاليا إيقاف الضابط جارسيا كونتريراس عن العمل حيث يقوم المحققون بمراجعة ما إذا كان قد تصرف بشكل مناسب.