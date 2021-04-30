شيماء سيف: ممكن أسامح في أي حاجة إلا الكذب.. فيديو

حلت الفنانة شيماء سيف، ضيفة على الإعلامية "أسما إبراهيم"، ببرنامج "رمضان أحلى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد".



وقالت "شيماء سيف"،: "ممكن أسامح في أي حاجة إلا الكذب"، متابعة: "ممكن أسامح في الغلط لحد الكذب".



وأشارت: "بعد الكذب مفيش تسامح، وأنا اتعلمت كل حاجة بدري بدري، لإني اجتماعية وعلى طول بصاحب ناس".



وتابعت: "عرفت أني مهما أسامح في الآخر مفيش مقابل، وبقيت بعمل لكل حاجة حساب دلوقتي"، لافته: "اللي بييجي عليا أوي مش بسامحه، لأن لو الشخص بيحب حد مش هيغلط في حقه، وهيفكر كويس قبل ما يعمل كده".

