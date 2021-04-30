التفاصيل الكاملة لاسترداد مصر قطعتين أثريتين من إيطاليا .. تعرف عليها

قال شعبان عبدالجواد، المشرف العام على إدارة الآثار المستردة، إن استعادة جزء ولو بسيط من تاريخ مصر شيء يدعو للفخر، مضيفا أن القطعتين الأثريتين مهمين للغاية نتيجة انتمائهم للحضارة المصرية.



وأضاف “عبد الجواد” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “مساء دي ام سي” المذاع على قناة “إكسترا نيوز”، أن كل قطعة أثرية هي جزء من تاريخ مصر واسترجاعها أمر هام، موضحا أن القطع الأثرية خرجت من مصر خلال فترة التذبذب الأمني.



ولفت إلى أن خلال ثورة 2011 تعرضت الكثير من المتاحف والأماكن الأثرية إلى التعدي وعليه تم تهريب العديد من القطع الأثرية حينها، منوها إلى أن مصر خلال الفترة الماضية بدأت في استعادة أثرها المهربة.



وأشار إلى أن الآثار المهربة عن طريق الحفر الغير شرعي طريقة استرجاعها صعبة للغاية، وذلك لكونها عدم مسجلة ولا يوجد معدومات تخصها.



