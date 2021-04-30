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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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العمدة : زيارة رئيس أركان حرب القوات المسلحة لشمال سيناء رسالة طمأنة للداخل المصري.. فيديو

اللواء عادل العمدة
اللواء عادل العمدة المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية

قال اللواء عادل العمدة المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية إن زيارة الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة بتفقد عناصر القوات المسلحة والشرطة بنطاق شمال سيناء هي رسالة طمأنة للداخل المصري أن المناطق الحدودة بها  السلم والامان .

 

وأضاف العمدة خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز أن هناك العديد من النتائج الأيجابية التي تحققت مشيرا إلى انها زيارة تأتي في إطار المتابعة للقوات المسلحة وإعطاء الأمان.

 

تفقد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة  مركز العمليات الدائم بقطاع تأمين شمال سيناء لمتابعة سير العمليات الأمنية، واستمع إلى شرح مفصل تضمن عرض الخطط والقرارات بواسطة قادة القطاعات لما يقوم به أبطال القوات المسلحة والشرطة من خطط مشتركة لاقتلاع جذور الإرهاب.

 

كما عقد لقاءً مع مقاتلى القوات المسلحة نقل خلاله تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لما يبذلوه من جهود وتضحيات أدت إلى إستعادة الأمن والأمان وتهيئة المناخ الملائم للإستثمار.

 

شمال سيناء القوات المسلحة عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أكاديمية ناصر العسكرية

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