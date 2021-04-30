جامع وكنيسة.. الشعور بالمواطنة يدفع مونيكا لـ تعقيم دور العبادة

وسط تصاعد حالات فيروس كورونا وقلوب المتعلقين بـ دور العبادة لأداء الصلوات تراويح رمضان أو أسبوع الألام المقدس، شمرت "مونيكا" عن ساعديها لتعقيم الجوامع والكنائس في منطقتها روض الفرج.

حملت "مونيكا مجدي" جهاز التعقيم على عاتقها ودخلت إلى الجامع والكنيسة بـ حي روض الفرج لتعقيم زواياها مع رفاقها، ليؤدي أبناء حيها صلواتهم وفروضهم في مأمن من "كوفيد -19"، فتوضح "مونيكا" لـ "صدى البلد":" انتهزت الفرصة ونظمنا مع النائب عن الدائرة فاعلية تعقيم دور العبادة وشاركت فيها مع بنتين أخرين ومجموعة من الشباب".

مونيكا ومجموعة من الشباب ضمن فاعلية تعقيم دور العبادة

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منتهزة مواكبة أعياد الأقباط احتفال المسلمون بعيد الفطر المبارك لتجمع في فاعلية تعقيم دور العبادة الجوامع والكنائس: "هذه الفاعلية مقامه بسبب شهر رمضان المبارك وأسبوع الألام المقدس".

مونيكا داخل أحد جوامع حي روض الفرج

كانت البداية جامع وكنيسة، لتتعهد "مونيكا" ومن معها على الاستمرار في أن يؤدي أهالي روض الفرج عباداتهم دون خوف أو رعب من الفيروس المستجد، فتوضح :" شاركت من أول يوم، ومن المفترض أن الفعالية هتكرر على مدار أيام الأسبوع".

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ساعة ونصف من تعقيم دور العبادة قذفوا في قلب "مونيكا " والتي تعمل بمجال الإعلام وأمينة بأحد الأحزاب السياسية، شعروا بأن عليها واجبًا وطنيًا نحو بلدها ومنطقتها في ظل ارتفاع حالات الإصابة بـ فيروس كورونا المستجد، فغلب شعورها بالمواطنة كل شيء:"مشاركة تحمل للقلب شعور المواطنة وحب أرض مصر بكل ما تحمل من جوامع وكنائس بوحدة النسيج المصري".