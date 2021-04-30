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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

انتهاء الربع الثالث .. الأهلي يتقدم على الاتحاد 49-48 فى نهائي كأس مصر لكرة السلة

الاهلي والاتحاد السكندري
الاهلي والاتحاد السكندري كرة سلة

أنهى الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي أحداث الربع الثالث  متفوقا على الاتحاد السكندري بفارق نقطة وحيدة  بنتيجة 49-48 فى المباراة التى تجمع بينهما فى نهائي كأس مصر لموسم 2020-2021.

وانتهت أحداث الشوط الأول بتقدم الاتحاد السكندري بفارق اربع نقاط بنتيجة 32-28 .

وتفوق الاتحاد السكندري فى الربع الأول من الشوط الأول على الأهلي بنتيجة 18-16، قبل أن يزيد الفارق لأربع نقاط لصالح الاتحاد السكندري مع نهاية الربع الثاني وأحداث الشوط الأول 32-28.

وأنهى الاهلي الربع الثالث مع بداية الشوط الثاني  متفوقا على الاتحاد السكندري بنتيجة 49-48.

وكان الاتحاد قد نجح في الإطاحة بسبورتنج في الدور قبل النهائي، بينما صعد الأهلي على حساب الزمالك للنهائي.

جدير بالذكر أن الاتحاد السكندري هو صاحب لقب الموسم الماضي.

وفى سياق متصل حصد فريق السلة بنادي الزمالك المركز الثالث لبطولة كأس مصر، وذلك بعد فوزه على سبورتنج السكندري بنتيجة (86 /68)، في المباراة التي جرت بينهما مساء الخميس.

ونجح الزمالك في السيطرة على مجريات المباراة، حيث أنهى الفترتين الأولى والثانية بنتيجة (43-33).

النادي الأهلي الاتحاد السكندري كأس مصر نهائي كأس مصر كرة السلة

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