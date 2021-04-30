باحث مصري بكاليفورنيا يكشف عن تفاصيل بحث قاده لجائزة عالمية.. فيديو

قال الدكتور عمر خلف باحث في علم المصريات والنباتات بجامعة كاليفورنيا والذي حصل على جائرة عالمية إنني أقوم بدراسة التقنيات المختلفة التي كان يقوم باستخدامها المصري القديم والذي ساهم في الوصول للإنجازات الكبيرة التي تحققت على يد الفراعنة.

وأضاف خلف خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز أنني قمت بالاهتمام بأسلوب الزراعة والمياه والاستخدام المميز لمنظومة النباتات والعلاقات التجارية التي كان يقوم بها المصريون القدماء مع حضارات أخرى .

وتابع الباحث في علم المصريات والنباتات بجامعة كاليفورنيا، أن هناك رغيف عيش كان موجودا فى المتحف ووجدت فصائل نباتات قمح غنية بالالياف المفيدة للصحة.



وتقوم فكرة البحث على دراسة خصوبة التربة وجودة المياه في عصر الفراعنة مقارنة بالعصر الحالي، حيث أثبت اختلاف جودة التربة والمياه التي نشربها من النيل في عصر الفراعنة وافتقاد المياه في الوقت الحالي للكثير من العناصر المفيدة، نتيجة تغير المناخ والتلوث البيئي وكثرة بناء السدود حول مياه النيل.