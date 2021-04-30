بايدن : قمنا بتوفير مليون و300 ألف وظيفة خلال 100 يوم..فيديو

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه خلال 100 يوم قمنا بتوفير مليون و300 ألف وظيفة للمواطنين مؤكدا أن تلك الوظائف أكثر من أى وظائف قام بها أي رئيس فى التاريخ الأمريكى.

وأضاف بايدن خلال مؤتمر صحفي أذاعته فضائية اكسترا نيوز أنه نعمل على توفير الادوية والغذاء للاطفال ونساعد الناس كى لا يتم اخلائهم من بيوتهم.

وتابع الرئيس الأمريكي جو بايدن أن جورجيا تعتمد عل ى توسيع الرعاية الصحية للمسنين التي يجب أن تكون حقا وليست ميزة.

وأشار بايدن إلى أنه قمنا بتخفيض الفقر إلى 50% هذا العام وقمنا بعمل الكثير مما يتوجب علينا فعله .

