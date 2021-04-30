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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد خضوعها لعملية جراحية.. شاهد أول تعليق من حورية فرغلي

حورية فرغلي
حورية فرغلي

أعلنت النجمة حورية فرغلي لـ صدى البلد أنها ستعود الأحد المقبل إلى مصر بعد أربع عمليات جراحية ناجحة لها في الأنف.

 


ونشرت حورية صورة لها عبر حسابها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" وعلقت "الحمدلله حتي يبلغ الحمد منتهاه".

 


أكدت الفنانة حورية فرغلي في تصريحات لـ "صدى البلد "أنها تستعد للخضوع للعملية الجراحية الرابعة والأخيرة فى أنفها منذ ثلاثة أسابيع مع الطبيب الأمريكى العالمى بريومى في أحد مستشفيات ولاية شيكاغو الأمريكية.

 

وأضافت: "العملية الثالثة أجريتها بنجاح الحمد لله، موضحة أنها عبارة عن تأهيل لوضع العظام في المكان الصحيح مباشرة حتى يعود شكلها طبيعياً".

 

وأجرت حورية فرغلي عملية جراحية ثالثة  يوم 24 مارس الماضي، كما أجرت قبلها عمليتين ، كانت  العملية الجراحية الثانية في "الأنف"، فى الأول من مارس ، بعد 20 يوماً من إجراء العملية الجراحية الأولى، وكللت العمليتان بالنجاح وكانت الأولى باستقطاع خلايا جذعية وعظام من القفص الصدرى، ووضعهما في الأنف ليعود الأنف لشكله الطبيعى، والثانية تعديل الأنف للشكل الطبيعى ونحته.

 

واستعادت حورية فرغلي الشعور بحاستي الشم والتذوق بعد العملية الأولى تتذوق الحلوى وتشم الأشياء من حولها بعدما فقدتهما طوال الفترة الماضية، كما أنها تعيش حالة معنوية مرتفعة بعد الدعم الذى وصلها من الجمهور منذ ظهورها والكشف عن حالتها الصحية، إضافة الى تفاؤلها بعودتها إلى شكلها الطبيعى مرة أخرى بعد الانتهاء من العمليات والتأهيل بأمريكا.

 

وكانت حورية أبدت من قبل استياءها من  انتشار صورة متداولة على السوشيال ميديا التى اعتقد البعض أنها بعد إجرائها عمليتها الجراحية فى أمريكا.


 

وقالت حورية إن الصورة  قديمة منذ نحو 6 سنوات، منذ أول عملية أجرتها وكانت سببا فى العمليات التى تلتها، مؤكدة أن حالتها حاليا مستقرة وأحسن بكثير": مضيفة:"الصورة كانت على صفحة فيس بوك عندها لكن أحد الأشخاص قام بتهكير الأكونت الخاص بها وليس لديها أى صفحات حاليا".

مستشفيات حاستي الشم والتذوق عملية جراحية الفنانة حورية فرغلي أول تعليق العمليات الشم والتذوق

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