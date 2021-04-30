الفنان محمد محمود يكشف عن رسالة مسلسل نجيب زاهي زركش

كشف الفنان محمد محمود، عن الرسالة الخفية داخل مسلسل “نجيب زاهي زركش”، قائلا: المسلسل يتحدث عن قصة حياة نجيب الوحيد المستقل بنفسه، موضحا: نجيب عايش لنفسه وبس ولكن فكرة أنه يبقى ليه ولد هتغير الحياة بالنسبة له".



وأضاف “محمود” خلال حواره ببرنامج “مساء دي إم سي” المذاع على قناة “إكسترا نيوز”، : نجيب سيبدأ في البحث عن ابنه وهنا تظهر الفطرة الطبيعية للإنسان وهي فطرة الأب وبحثه عن ابنه والعيش معه وكيف ستختلف الحياة بعده.



وأوضح أن هناك العديد من المشاهد تكشف هروب نجيب من فكرة تحمل المسئولية ووجود أولاد، مضيفا أن نجيب يمتلك نتيجة التحليل ولكنه يريد أن يصل إلى ابنه عن طريق احساسه وليس بالتحاليل.



وأشار إلى أن شخصية “طريف” في المسلسل مركبة عبارة عن جانب طيب وآخر شرير.