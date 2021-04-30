القاهرة كابول الحلقة 17 .. طارق لطفى يشك فى حسنى شتا

شهدت الحلقة 17 من مسلسل القاهرة كابول العديد من الأحداث، ومنها محاولة حسن “ نبيل الحلفاوى ” اصلاح العلاقة بين منال “ حنان مطاوع ” وخطيبها .

أما رمزى “ طارق لطفى ” فيبذل قصارى جهده معرفى نوايا الشاب الجديد الذى أنضم لهم “ حسنى شتا ” .

وقد رجب مديرة المدرسة بمبادرة منال فى تعليم اللغة العربية عن طريق تقديم المسرحيات للطلاب فى المدرسة الدولية .

وحصل طارق كساب “ فتحى عبد الوهاب ” على حكم تمكينه من حضانة طفله ، وقد نشبت مشادة كلامية بينه وبين طليقته فى المحكمة .

كواليس مسلسل القاهرة كابول :

العمل تعرض إلى التأجيل العام الماضي، لعدم انتهاء صناعه من التصوير، مما جعلهم يؤجلون طرحه إلى رمضان 2021، وتم تصوير عدد كبير من المشاهد خارج مصر

مخرج ومؤلف مسلسل القاهرة الكابول :

يتولى مسئولية إخراج مسلسل القاهرة كابول حسام علي، الذي سبق وأن قدم عددا من الأعمال حازت على إعجاب المشاهدين، ومنها مسلسل “الرحلة” كما قدم مؤخراً حكاية حتى منى والتي قامت ببطولتها إلهام شاهين، أما مؤلف العمل فهو الكاتب عبد الرحيم كمال.

أبطال مسلسل القاهرة كابول :

يشارك في بطولة مسلسل القاهرة كابول طارق لطفي، فتحي عبد الوهاب، خالد الصاوي، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، شيرين، نور محمود، كما يظهر الفنان أحمد رزق ضيف شرف في الحلقات الأولى من العمل.