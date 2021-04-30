للطوارئ.. وصول تانك أكسجين سائل سعة ٢٠ ألف لتر كاحتياطي استراتيجي بسوهاج

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج عن وصول سيارة تانك أكسجين سائل سعة ٢٠ ألف لتر، كإحتياطي استراتيجي، وتمركزها داخل مستشفى صدر سوهاج بشندويل.

وذلك للاستخدام في حالة الطوارئ فقط، وتأمين توافر احتياطي من الأكسجين بكميات كافية، وذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها المحافظة بالتعاون مع وزارة الصحة لتوفير الأكسجين بكميات كافية داخل المستشفيات التي تتعامل مع مرضى كورونا.

ووجه "الفقي" بتجهيز مكان مناسب داخل المستشفى لتمركز السيارة، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بالتعاون مع إدارة الحماية المدنية لتأمين السيارة طوال فترة تمركزها داخل المستشفى.

وأوضحت الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحه بالمحافظة، أن امدادات الأكسجين تتم بانتظام بالمستشفيات دون أي معوقات، لافتة إلى أن التانك الجديد الذي وصل إلى المحافظة تم تمركزه بمستشفى صدر سوهاج بشندويل كإحتياطي استراتيجي لن يتم اللجوء إليه إلا في حالة الطوارئ فقط، موجهة الشكر لمحافظ الإقليم على التنسيق الدائم والمستمر مع وزيرة الصحة لتلبية احتياجات المحافظة خلال التعامل مع جائحة كورونا.