عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

للطوارئ.. وصول تانك أكسجين سائل سعة ٢٠ ألف لتر كاحتياطي استراتيجي بسوهاج

صدى البلد

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج عن وصول سيارة تانك  أكسجين سائل سعة ٢٠ ألف لتر، كإحتياطي استراتيجي، وتمركزها داخل مستشفى صدر سوهاج بشندويل.

وذلك للاستخدام في حالة الطوارئ فقط، وتأمين توافر احتياطي من الأكسجين بكميات كافية، وذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها المحافظة بالتعاون مع وزارة الصحة لتوفير الأكسجين بكميات كافية داخل المستشفيات التي تتعامل مع مرضى كورونا.

جامعة سوهاج: دعم الأطروحات البحثية الجادة وفق معايير خدمة المجتمع

ووجه "الفقي" بتجهيز مكان مناسب داخل المستشفى لتمركز السيارة، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بالتعاون مع إدارة الحماية المدنية لتأمين السيارة طوال فترة تمركزها داخل المستشفى.

وأوضحت الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحه بالمحافظة، أن امدادات الأكسجين تتم بانتظام بالمستشفيات دون أي معوقات، لافتة إلى أن التانك الجديد الذي وصل إلى المحافظة تم تمركزه بمستشفى صدر سوهاج بشندويل كإحتياطي استراتيجي لن يتم اللجوء إليه إلا في حالة الطوارئ فقط، موجهة الشكر لمحافظ الإقليم على التنسيق الدائم والمستمر مع وزيرة الصحة لتلبية احتياجات المحافظة خلال التعامل مع جائحة كورونا.

جائحة كورونا سوهاج حالة الطوارئ احتياطى استراتيجى الأكسجين تانك أكسجين

موضوعات متعلقة

إعدام 143 شيشة صادرتها حملات على المقاهي فى سوهاج

ترشيحاتنا

جراء انهيار جسر.. مقتل 25 مستوطنا إسرائيليا شمال فلسطين المحتلة

بعد تصديق الرئيس.. الحبس 5 سنوات عقوبة أي طبيب يجري ختانًا لأنثى

انتهاء الربع الثالث .. الأهلي يتقدم على الاتحاد 49-48 فى نهائي كأس مصر لكرة السلة

في انهيار جسر.. عشرات القتلى والجرحى بين المستوطنين الإسرائيلين.. فيديو

ايقاف شرطي أمريكي اعتدى بشكل عنيف جدا على مشرد في ميامي .. فيديو

احذر 3 حالات تتسبب فى إنهاء البعثات و الإجازات الدراسية..تعرف عليها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة انتقال السلالة الهندية المتحورة إلى مصر..رئيس أقسام المناعة يجيب

انتبه ... غرامة 200 جنيه حال عدم تحديثك لبيانات البطاقة الشخصية

هنلبس عساكر .. عمر كمال يعلن عن مشاركته فى الاختيار٢

الصور الأولى لـ حورية فرغلي بعد آخر عمليات أنفها الجراحية .. شاهد

الغندور يوجه رسالة لـ كارتيرون عقب تعادل الزمالك والمقاولون العرب

ذروة الموجة الثالثة .. هانى الناظر يفجر مفاجأة جديدة عن كورونا.. فيديو

دولة عربية تعلن وصول سلالة كورونا الهندية لديها

مستشار الرئيس للصحة يزف بشرى بشأن لقاحات كورونا.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أشهرها الكارية.. القطايف مهنة الصغار والكبار بالقليوبية.. شاهد

توقفي عنها فورا.. أخطاء تزييت الشعر أثناء التمشيط

آمال ومخاوف .. لقاح جديد لـ كورونا يقتحم الساحة وملايين الجرعات في الطريق

أغنية الوداع .. شاهد اللحظات الأخيرة لطاقم الغواصة الإندونيسية قبل وفاتهم |فيديو

فيديو

محمد رمضان مسلسل أزمات.. سمية الخشاب تكشف كواليس العمل في موسى

فيديو جراف.. كُتع كُسح كُسل.. إفيهات الدراما حديث السوشيال ميديا

أشهرها الكارية.. القطايف مهنة الصغار والكبار بالقليوبية.. شاهد

فيديو جراف.. سائق مصري حديث وسائل الإعلام الأمريكية

المزيد

ساحة رأي

عثمان المقدم يكتب: الخباز

خالد الشناوي يكتب: سهام العشق

أحمد الغنام يكتب: سباق الأرقام لتحقيق الأحلام

كواعب أحمد البراهمي تكتب: ذكريات 

حنان محمود إبراهيم تكتب: مدرسة أم سيد

ليلى زيدان تكتب: الجوانب الإيجابية لأزمة كورونا.. شعاع أمل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

الأوسكار بين استحقاق هوبكنز وتعاطف بوسمان!

شريف سمير

أمى .. وأستاذى .. وزملائى!

مروة لطفي

النجاح ليس مدرسة دولية وفقط!

رشا شكر

الأب وأرض الرَحّالة يحصدا جوائز الأوسكار 2021

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: الاختيار العام

محمد أرسلان

الاصطفافات الجديدة في ظل فوضى المنطقة

بهجت العبيدي

صناعة كبش الفداء.. محمد رمضان

محمد نوار

احترام «رمضان»

اﻟﻤﺰﻳﺪ