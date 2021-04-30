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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

انظلم كتير ..شوبير يوجه رسالة لـ ربيع ياسين عقب تأهل بتروجيت لنصف نهائي كأس مصر

صدى البلد

أشاد الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق بربيع ياسين المدير الفني للفريق بتروجيت عقب التأهل لنصف نهائي بطولة كأس مصر .

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي  “ تويتر ”:" والله براڤو ربيع ياسين يصعد بفريق بتروجت الي نصف نهائي كاس مصر ويؤكد أنه مدرب محترم واتظلم كتير .

أقصى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجت بقيادة المدرب المخضرم ربيع ياسين  وادي دجلة من بطولة كأس مصر ، بعدما تغلب عليه بهدفين لواحد فى المباراة التى جمعت بينهما فى إطار ربع نهائي كأس مصر.

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ولعب الفريقان بطريقة هجومية منذ بداية المباراة، وسنحت الفرص من أجل التسجيل سواء لوادي دجلة أو بتروجيت.

واستغل جورجينيو خطأ حارس بتروجيت في التعامل مع كرة في الدقيقة 85 لتسقط من يده أمام مهاجم وادي دجلة الذي لم يقصر في وضع الكرة بالشباك الخالية.

وبعد هجمة رائعة من بتروجيت وعمل جماعي مميز استطاع سامح إبراهيم أن يتعادل لصالح بتروجيت في الدقيقة 88 من عمر المباراة.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ، ليحتكم الفريقان إلى الوقت الإضافي ليحقق بتروجت المفاجأة ويسجل الهدف الثاني فى شباك محمد عبد المنصف فى الدقيقة 112 من زمن المباراة بعد عرضية من الجانب الأيمن ليستقبلها  عبدالرحمن النوبي لاعب بتروجيت بقدمه في شباك عبدالمنصف.

وتأهل بتروجت  إلى نصف نهائي كأس مصر، لينتظر منافسه الذي سيكون من (الأهلي ضد انبي) و(بيراميدز ضد سموحة) حيث سيصعد فريق من بين الأربعة لتحديد الطرف الثاني في نصف النهائي.

الأهلى وادي دجلة احمد شوبير كأس مصر ربيع ياسين بتروجيت

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