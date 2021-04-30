محمد محمود يتحدث عن أداء يحيى الفخراني: كنت بسرح مع أدائه

قال الفنان محمد محمود، إنه لم يكن يتوقع ردود أفعال المشاهدين حول شخصيته في مسلسل “نجيب زاهي زركش”، قائلا: مكنتش أتوقع وردود الأفعال خلتني أحس إحساس غريب للغاية".





وأوضح “محمود” خلال حواره ببرنامج “مساء دي إم سي” المذاع على قناة “إكسترا نيوز”، : الشخصية حسستني بنجاح جميل، مضيفا: المسلسل أخذ أكثر من 6 أشهر تصوير، وقبل التصوير كان هناك شهر كامل لإداء البروفات.





وأضاف: نتيجة البروفات المتعددة كان كل شخص حافظ دوره بالكامل، موضحا: المسلسل كان سبب في جعلي أعزف عن المشاركة في أي عمل آخر.





وأشار إلى أنه أول مرة يتعامل مع الفنان يحى الفخراني تلفزيونيا، لافتا إلى أنه شارك معه في مسرحية قديما.







ولفت إلى أن العمل مع يحيى الفخراني ممتع وهو شخص بسيط وراقي للغاية، يتعامل مع الجميع بتواضع، مشيرا إلى أنه تعلم منه الكثير.





وأكد على أنه ينبهر بتمثيل الفنان يحيى الفخراني، موضحا:"كنت بسرح مع أدائه في زاهي زركش".



