المولوية تضيء قصر طاز .. صور

ضمن فعاليات البرنامج الثقافي والفني الذى ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية خلال شهر رمضان الكريم أقيم مساء (الخميس 17 رمضان -٢٩ ابريل) بقصر الامير طاز " بحي الخليفة " حفل فرقة المولوية المصرية قيادة الفنان والمنشد عامر التوني.

قدم " التوني " وفرقته برنامجا متميزا ضم مجموعة مختارة من أشهر القصائد فى العشق الإلهى لابن الفارض والحلاج وابن عربي.

كما افتتح أ.د. فتحي عبد الوهاب رئيس قطاع الصندوق وأ.د. نيفين محمد موسى رئيس مجلس إدارة دار الكتب والوثائق نسخة ثانية من معرض الوثائق النادرة .

ومن المقرر ان يقيم مركز طلعت حرب الثقافى حفلا للأطفال وذوى الاحتياجات الخاصة يضم عروضا للأراجوز وورشا فنية لأطفال المنطقة ، السبت القادم .

وللأطفال أيضاً.. يقدم الفنان خالد المرصفى ورشة جديدة من ورش "اللعب والكاريكاتير" بمركز إبداع الطفل (بيت العينى) خلف الجامع الأزهر، تبدأ العروض فى التاسعة مساء.