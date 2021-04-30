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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

المولوية تضيء قصر طاز .. صور

صورة من الأحتفال
صورة من الأحتفال

ضمن فعاليات البرنامج الثقافي والفني الذى ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية خلال شهر رمضان الكريم أقيم مساء (الخميس 17 رمضان -٢٩ ابريل) بقصر الامير طاز " بحي الخليفة " حفل فرقة المولوية المصرية قيادة الفنان والمنشد عامر التوني.

قدم " التوني " وفرقته برنامجا متميزا  ضم مجموعة مختارة من أشهر القصائد فى العشق الإلهى لابن الفارض والحلاج وابن عربي.

 كما افتتح أ.د. فتحي عبد الوهاب رئيس قطاع الصندوق وأ.د. نيفين محمد موسى رئيس مجلس إدارة  دار الكتب والوثائق نسخة ثانية من معرض الوثائق النادرة .

ومن المقرر ان يقيم مركز طلعت حرب الثقافى حفلا للأطفال وذوى الاحتياجات الخاصة يضم عروضا للأراجوز وورشا فنية لأطفال المنطقة ، السبت القادم .

بروتوكول تعاون بين صندوق التنمية الثقافية والبيت الفني للفنون الشعبية

صندوق التنمية الثقافية يبدأ تلقي طلبات المشاركة في ملتقى القاهرة الدولي للخط العربي

وللأطفال أيضاً.. يقدم الفنان خالد المرصفى ورشة جديدة من ورش "اللعب والكاريكاتير" بمركز إبداع الطفل (بيت العينى) خلف الجامع الأزهر، تبدأ العروض فى التاسعة مساء.            

صندوق التنمية الثقافية طلعت حرب شهر رمضان التنمية الثقافية البيت الفني للفنون الشعبية دار الكتب والوثائق شهر رمضان الكريم

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