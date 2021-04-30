5 ملايين مشاهدة لكليب أغنية بيلي إيليش الجديدة Your Power

حققت أغنية المغنية الأمريكية الشابة بيلي إيليش الجديدة Your Power، 5ملايين مشاهدة عقب ساعات على طرح الفيديو كليب عبر موقع يوتيوب.

كليب بيلي إيليش

بيلي إيليش التي تبلغ من العمر 19 عاما، أخرجت فيديو كليب أغنيتها الجديدة، التي ظهرت فيه بمفردها في مكان داخل الصحراء بلوك جديد عليها، وبحوزتها ثعبان كبير الحجم يلتف حولها، وقالت إن هذه الأغنية من أعمالها المفضلة التي كتبتها بنفسها.

يعد هذا الفيديو كليب هو الرابع الذي تخرجه بيلي إيليش لنفسها، وتم تصويره في كاليفورنيا شمال لوس أنجلوس، وضم ثعبان أناكوندا تزن 80 رطلا.

طرحت بيلي إيليش أغنيتها قبل حوالي ثلاثة أشهر من الموعد المقرر لطرح ألبومها المقبل Happier Than Ever في 30 يوليو المقبل، وهو الثاني في مسيرتها الفنية، بحسب موقع فاريتي.

بيلي إيليش من المغنيات اللاتي حققن نجاحا كبيرا في سن صغيرة، وحققت فوزا تاريخيا في جوائز جرامي 2021 بعدما حصلت على أربعة جوائز برفقة شقيقها المغني والمؤلف فينيس أوكونيل.