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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قصر النيل الحلقة 18.. ريهام عبد الغفور تهدد صلاح عبد الله وتنتقم من عائلتها

ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور

عرضت الحلقة 18 من مسلسل “ قصر النيل ” ، والذى تقوم ببطولته الفنانة دينا الشربيني، حيث جاءت الحلقة بعنوان" النار تحت الرماد “ ، حيث بدأت شويكار ” مريم الخشت “ فى الشك بوجود علاقة عاطفية بين كاميليا ” دينا الشربينى “ وزوجها المقدم خالد نوح ”أحمد مجدى ".

 

أما نبيل “ نبيل عيسى ” فقد أخذ بنصيحة “كاميليا ” ، نقل ابنه الى منزل خاله خوفاً عليه من زوجته الاولى عايدة “ ريهام عبد الغفور ” .

 

فيما قامت عايدة بتهديد المحامى “ صلاح عبد الله ” بفضح علاقته بـ الألمان والإنجليز فى حال إصراره على إقناع العائلة ببيع القصر ، كما قامت بالانتقام من عائلتها . 

ريهام عبد الغفور 
دينا الشربينى 

 

أحداث الحلقة السابقة : 

 

عرضت الحلقة 17 من مسلسل قصر النيل، والذى تقوم ببطولته الفنانة دينا الشربيني ، حيث أصرت شهيرة على نسب ابنها الى  حسين “ محمد حاتم ” بسبب ضغط علاء “ محمد محمود عبد العزيز ” عليها ، فيما اعتذرت كامليا “دينا الشربينى ” لـ حسين عما صدر منها فى حقه خلال الفترة الماضية .

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فيما طلب نبيل “ نبيل عيسى ” من المحامى أن يقوم بزيارة شهيرة ، حتى يتأكد إذا ما كان الطفل أبنه أما لا ، وكانت المفاجأة فى نهاية الأحداث إنه أخذ الطفل معه القصر واعترف به  . 

 

أما المقدم خالد نوح “أحمد مجدى ”  ، فقد بدأت قصة الحب التى تجمعه بكاميليا تظهر ، حيث كشف لها أسرار طفولته .

صلاح عبد الله وريهام عبد الغفور 

 

فريق عمل مسلسل قصر النيل :

 

ويشارك دينا الشربيني في بطولة المسلسل النجوم ريهام عبد الغفور، صبري فواز، أحمد خالد صالح، أحمد مجدي، صلاح عبد الله، مريم الخشت، محمد حاتم، نبيل عيسي، ناردين فرج، عمر السعيد، من تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج خالد مرعي.

 

يذكر أن دينا الشربيني حققت نجاحًا جماهيريًا واسعًا بمسلسلاتها الرمضانية، حيث نافست الموسم الماضي بمسلسل لعبة النسيان، الذي تصدر التريند أكثر من مرة خلال حلقاته، وأيضًا مسلسل "زي الشمس" الذي حقق نجاحا كبيرا وتصدر المركز الأول في استفتاءات رمضان كـأفضل مسلسل وحصلت دينا الشربيني على أفضل ممثلة، كما تستعد النجمة لإطلاق فيلميها البعض لا يذهب للمأذون مرتين وثانية واحدة في دور العرض المصرية خلال هذا العام.

صلاح عبد الله 

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