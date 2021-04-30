عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حق الدائنين في التصويت على القرارات الهامة..

بعد تصديق السيسي .. اعرف كيف يحمي القانون الجديد التجار من الإفلاس

بعد تصديق السيسي
بعد تصديق السيسي ..كيف حمي القانون الجديد التجار من الإفلاس

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الخميس ، على القانون رقم 11 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى من الإفلاس، وذلك بعد أن وافق عليه مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالي في جلسته السابقة. 

 

 

و نشرت الجريدة الرسمية،  قرار الرئيس السيسى بالتصديق على القانون رقم 11 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى من الإفلاس،  الصادر بالقانون  رقم 11 لسنة 2018.

 

 

txt

رفع جلسة النواب للغد بعد الموافقة على قانون الصلح الواقي والإفلاس

txt

بعد قرار الرئيس بزيادة الأجور .. التجار يؤكدون : طوق النجاة لإنقاذ السوق من الكساد .. ولن يؤثر على الأسعار

 

 

و استهدفت التعديلات الجديدة ، التعديلات الجديدة ، تطوير الصلح الواقي والإفلاس طبقاً لأحدث التعديلات في دول العالم المتقدمة، والتى تهدف في النهاية إلى تحقيق مصلحة المواطنين والتجار في المقام الأول ، وتشجيعهم على اللجوء إليه ، بما يضمن تحقيق الغاية من إصداره. 

 

حماية التجار من الإفلاس 

 

 

 أجاز القانون أن تكون هذه الجهات ضمن الدائنين، ما دام قيامهم بتمويل المشروع المتعثر من شأنه أن يُقيله من عثرته، مما سيعود عليهم بالمنفعة في نهاية الأمر.

 

ومنح هذه الجهات كامل الحق في الحصول على معلومات مالية عن مقرضيها قبل الإقدام على التمويل حتى تكون على بينة من أمرها.

 

و استحدث القانون نظامًا عادلًا للتصويت يتم بموجبه تقسيم الدائنين الذين لهم الحق في التصويت والمقبولة ديونهم نهائيًا أو مؤقتًا إلى فئات بحسب نوع وطبيعة الدين، بما يضمن تحقيق المساواة بين الدائنين داخل كل فئة من جهة، والمساواة بين جميع الفئات من جهة أخرى.

 

 

و أتاح القانون الجديد للدائنين التقدم بطلب صلح واق من الإفلاس للمدين، تعظيمًا لدور الدائنين، وتجنبًا لشهر إفلاس التاجر حسن النية سيئ الحظ، وتدعيمًا لنظام الصلح الواقى من الإفلاس باعتباره نظامًا وجد في الأساس لإيجاد التوازن بين المراكز القانونية للمدين والدائن تحت إشراف القضاء

 

 

حق الدائنين في التصويت 

 

انتهج القانون الجديد نهجًا جديدًا يتمثل في أخذ تصويت الدائنين في العديد من القرارات المهمة المتعلقة بإجراءات ما بعد شهر الإفلاس، منها:

 

1_  التصويت على الاستمرار في تشغيل تجارة المفلس.

 

2_  ندب خبراء إعادة الهيكلة لوضع خطة إعادة هيكلة تجارة المدين المفلس.

 

3_ البدء في إجراءات بيع موجودات التفليسة كمنشأة عاملة.

 

4_ تصفية الأصول الأساسية الخاصة بتجارة المفلس وغيرها من موجودات التفليسة، على أن يكون اتخاذ القرار في جميع الحالات المذكورة بموافقة الأغلبية العددية للدائنين.

 

 

الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى من الإفلاس مجلس النواب الجريدة الرسمية قرار الرئيس السيسى الهيكلة الإفلاس التجار الدائنين

موضوعات متعلقة

على مدار 3 أيام و14 ساعة عمل.. مجلس النواب يوافق على قانون الإفلاس وفتح اعتماد إضافي بالموازنة.. وإقرار 6 قرارات جمهورية

قانون الإفلاس يوضح شروط التصالح بين الدائنين والمدين

ترشيحاتنا

شاهد.. مقتدى الصدر يتلقى لقاح فيروس كورونا

رحلة سياحية تنتهي بمأساة.. سائح يختفي في الغابة 7 أيام بسبب كوب شاي

هاتف جديد من هونر ينضم لسلسلة Play.. صور

حادث انهيار جسر في إسرائيل.. ارتفاع عدد القتلى إلى 44 والمصابين إلى 103

انظلم كتير ..شوبير يوجه رسالة لـ ربيع ياسين عقب تأهل بتروجيت لنصف نهائي كأس مصر

أول تعليق لنتنياهو على حادث انهيار جسر في إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة انتقال السلالة الهندية المتحورة إلى مصر..رئيس أقسام المناعة يجيب

انتبه ... غرامة 200 جنيه حال عدم تحديثك لبيانات البطاقة الشخصية

هنلبس عساكر .. عمر كمال يعلن عن مشاركته فى الاختيار٢

الغندور يوجه رسالة لـ كارتيرون عقب تعادل الزمالك والمقاولون العرب

مشاهد مرعبة من حادث انهيار جسر شمال إسرائيل.. فيديو

الصور الأولى لـ حورية فرغلي بعد آخر عمليات أنفها الجراحية .. شاهد

دولة عربية تعلن وصول سلالة كورونا الهندية لديها

ذروة الموجة الثالثة .. هانى الناظر يفجر مفاجأة جديدة عن كورونا.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أشهرها الكارية.. القطايف مهنة الصغار والكبار بالقليوبية.. شاهد

توقفي عنها فورا.. أخطاء تزييت الشعر أثناء التمشيط

آمال ومخاوف .. لقاح جديد لـ كورونا يقتحم الساحة وملايين الجرعات في الطريق

أغنية الوداع .. شاهد اللحظات الأخيرة لطاقم الغواصة الإندونيسية قبل وفاتهم |فيديو

فيديو

محمد رمضان مسلسل أزمات.. سمية الخشاب تكشف كواليس العمل في موسى

فيديو جراف.. كُتع كُسح كُسل.. إفيهات الدراما حديث السوشيال ميديا

أشهرها الكارية.. القطايف مهنة الصغار والكبار بالقليوبية.. شاهد

فيديو جراف.. سائق مصري حديث وسائل الإعلام الأمريكية

المزيد

ساحة رأي

عثمان المقدم يكتب: الخباز

خالد الشناوي يكتب: سهام العشق

أحمد الغنام يكتب: سباق الأرقام لتحقيق الأحلام

كواعب أحمد البراهمي تكتب: ذكريات 

حنان محمود إبراهيم تكتب: مدرسة أم سيد

ليلى زيدان تكتب: الجوانب الإيجابية لأزمة كورونا.. شعاع أمل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

الأوسكار بين استحقاق هوبكنز وتعاطف بوسمان!

شريف سمير

أمى .. وأستاذى .. وزملائى!

مروة لطفي

النجاح ليس مدرسة دولية وفقط!

رشا شكر

الأب وأرض الرَحّالة يحصدا جوائز الأوسكار 2021

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: الاختيار العام

محمد أرسلان

الاصطفافات الجديدة في ظل فوضى المنطقة

بهجت العبيدي

صناعة كبش الفداء.. محمد رمضان

محمد نوار

احترام «رمضان»

اﻟﻤﺰﻳﺪ