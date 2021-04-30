عمرو مصطفى يعلق على تصريحات هاني شاكر.. ويرد على شيرين عبد الوهاب وعمرو دياب

حل الملحن عمرو مصطفى ضيفا ببرنامج “العرافة” المذاع على قناة “المحور” وكشف خلال حديثه عن الكثير من الأمور فيما يخص علاقته بـ عمرو دياب وحقيقة خلافه مع شرين عبدالوهاب وحسين الجسمي.





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علق الملحن عمرو مصطفى على نصيحة الفنان هاني شاكر له بالتوقف عن الغناء والتركيز في التلحين، قائلا:" حقه يقول كدة.. وأنا لحنت لـ هاني شاكر أغنية واحدة فقط".



وأوضح عمرو مصطفى خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامجها "العرافة" المذاع على قناة "المحور"، أنه لم ينافق عمرو دياب، حينما أشاد بأغنية "أماكن السهر"، وكان مجرد منافسة وصدق في النيات.



وأوضح :"أنا معنديش خصوم والرد على أي شخص هيكون بالموسيقى فقط"، وما يتم بيننا منافسة في العمل فقط".



ولفت إلى أنه لا يندم على أي شيء قام به، وكل شخص مسئول عن تصرفاته، مضيفا:" مفيش حد ليه كلمة عليا".



واعترف عمرو مصطفى ، أنه طلب من حسين الجسمي زيادة نسبته من الأغنية بعد نجاحها.

وأضاف أن الملحن والمؤلف الأقل من حيث الإيرادات بالرغم من أنهما الأساس، قائلا: كنت سعيدا للغاية بأغنية لاقيت الطبطبة.. أنا مش غيران من الجسمي".