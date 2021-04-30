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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ليرتفع عدد الشهداء إلى اثنين خلال أسبوع

وفاة طبيب تخدير بمستشفى الإيمان العام بأسيوط متأثرا بفيروس كورونا

الشهيد الطبيب أحمد
الشهيد الطبيب أحمد عبدالله

ودع أطباء مستشفى الإيمان العام بأسيوط في الساعات الاولى من صباح اليوم الجمعة زميلهم الدكتور أحمد عبدالله أخصائي التخدير والذي وافته المنية قبل قليل إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد ليكون ثاني وفاة بين الأطقم الطبية بمستشفى الإيمان خلال أسبوع.

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وقال مصدر بمديرية الصحة بأسيوط أن الدكتور أحمد عبدالله أخصائي التخدير بمستشفى الإيمان العام أصيب بفيروس كورونا المستجد وتدهورت حالته الصحية مما دعا إلى نقله إلى العناية المركزة منذ أيام وتدهورت حالته الصحية مما تسبب في وفاته في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة ليكون ثاني حالة وفاة بين الأطقم الطبية بمستشفى الإيمان العام بأسيوط خلال هذا الأسبوع  

 

وكانت النقابة العامة للأطباء نعت الدكتور ضياء محمد محمود عبد الرحمن أخصائي الأمراض الجلدية بمستشفى الإيمان العام بأسيوط .

 

وقالت النقابة العامة لأطباء مصر عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك " تنعي نقابة الأطباء الشهيد الدكتور ضياء عبد الرحمن أخصائي الجلدية بمستشفى الإيمان العام بأسيوط والذي توفي اثر إصابته بفيروس كورونا المستجد ليرتفع عدد شهداء الأطقم الطبية إلى 489 شهيدا .

 

وأكد مصدر بصحة أسيوط أن الدكتور ضياء محمد محمود عبد الرحمن فور شعوره بأعراض فيروس كورونا قام بعمل عزل نفسه بمنزله وتحسنت حالته الصحية ولكن فوجئ الجميع بخبر وفاته  ، مشيرا إلى أن الشهيد وحيد والديه ومتزوج ولديه أطفال .

 

اخبار اسيوط تطعيم الاطقم الطبية تشريع ضم شهداء الفرق الطبية مستشفى الايمان العام بأسيوط أزمة فيروس كورونا

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