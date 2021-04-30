صدمات متتالية لشخصيتي نيرمين الفقي في ضل راجل والنمر

تعرضت الفنانة نرمين الفقي التي تؤدي دور "هدى"، في الحلقة الـ18 من مسلسل ضل راجل لصدمة كبيرة بعد أن تم القبض على زوجها "جلال"، والذي يؤدي دوره الفنان ياسر جلال، وذلك بعد أن تم القبض عليه داخل منزله.

أحداث ضل راجل

وظهرت هدى في أشد مشاهد عجزها حيث أنها لم تستطع أن تظل إلى جواره وتسير خلف إلى مركز الشرطة، فلا يوجد بيدها إلى أن تذهب إلى الشرفة لترى ما حدث له، لعدم قدرتها على السير بسبب عجزها وسيرها على كرسي متحرك.

وجاء ذلك بعد أن تم إلقاء القبض على جلال واتهامه في قضية مقتل "خميس"، وذلك بعد أن وجدوا الموبايل الخاص به إلى جوار جثة القتيل.

مسلسل "ضل راجل"، بطولة نرمين الفقي ونور وياسر جلال و ورنا رئيس، ومحمد يسرى، وإنعام سالوسة، ومحمد عادل، وعصام السقا، أحمد منير، والعمل من تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد صالح.

أحداث مسلسل النمر

أما في مسلسل"النمر"، يترك "علي"، والذي يؤدي دوره الفنان محمد مهران، منزل والدته شمس الحلق"نرمين الفقي"، ليذهب لمنزل الحاوي "أحمد حلاوة"، ليعيش معه.

ويترك والدته نرمين الفقي في حالة من الانهيار العصبي، لتتذكر ما مر خلال حياتها في السنوات الماضية، وتلوم على ابنها "علي"، بأنها تسعى وتشقى بحياتها من أجله، بعد أن تحولت من فتاة رقيقة إلى امراءة شرسه بسبب الغدر الذي تعرضا له.

ويستمر حديثها مع نفسها أنها أصبحت امرأة يخشاها رجال الصاغة حتى لا تتحول إلى لقمة ضائغة بالنسبة لهم، ويصبح هو سهل المنال، لتعترف لصورة ابنها أنها خائفة عليه وتخشى الدنيا والناس، وأن الخوف لم يفارقها منذ أن كانت حامل به.

مسلسل "النمر"، بطولة نرمين الفقي ومحمد إمام و محمد رياض ومحمود حافظ ومحمد مهران وهنا الزاهد وأحمد حلاوة وخالد أنور و ولاء الشريف ومن تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل.