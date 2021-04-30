رسالة من أحمد الشامي لحورية فرغلي بعد شفائها

وجه الفنان أحمد الشامي الدعم للفنانة حورية فرغلي بعد تعافيها عقب إجراء ٤ عمليات ناجحة في الأنف.



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ونشر أحمد الشامي صورة لدوري فرغلي وعلق قائلا: "حمدلله علي سلامتك ... حمدلله علي السلامة حورية فرغلي".





وأعلنت النجمة حورية فرغلي لـ صدى البلد أنها ستعود الأحد المقبل إلى مصر بعد أربع عمليات جراحية ناجحة لها في الأنف.





ونشرت حورية صورة لها عبر حسابها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" وعلقت "الحمدلله حتي يبلغ الحمد منتهاه".





أكدت الفنانة حورية فرغلي في تصريحات لـ "صدى البلد "أنها تستعد للخضوع للعملية الجراحية الرابعة والأخيرة فى أنفها منذ ثلاثة أسابيع مع الطبيب الأمريكى العالمى بريومى في أحد مستشفيات ولاية شيكاغو الأمريكية.

وأضافت: "العملية الثالثة أجريتها بنجاح الحمد لله، موضحة أنها عبارة عن تأهيل لوضع العظام في المكان الصحيح مباشرة حتى يعود شكلها طبيعياً".