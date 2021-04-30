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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

غادة عبد الرازق تبهر متابعيها بهذه الإطلالة.. شاهد

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

حرصت الفنانة غادة عبد الرازق على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.
 

ظهرت غادة عبد الرازق في الصور بإطلالة أنيقة ، حيث ارتدت بالطو قطير  ذا أكمام طويلة  باللون الاسود وأنتعلت بوت أنيق ذا كعب عالي باللون الابيض، وتزينت ببعض المجوهرات المميزة.


أما من الناحية الجمالية، اعتمدت غادة عبد الرازق على خصلات شعرها الانسيابي المموج المنسدله على كتفيها باللون الروز، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.


ويعرض حاليا للنجمة غادة عبد الرازق مسلسل "لحم غزال" بطولة، شريف سلامة، خالد كمال، أحمد خليل، مي سليم، وفاء عامر، محمد عادل، عارفة عبد الرسول، ومن تأليف إياد عبد المجيد.


ويعرض مسلسل "لحم غزال" على قنوات: MBC مصر - MBC مصر 2 - قناة دبي - منصة شاهد vip.


 

 

غادة عبد الرازق جلسة تصوير الفنانة غادة عبد الرازق مسلسل لحم غزال منصة شاهد منصة شاهد vip إطلالة انيقة

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