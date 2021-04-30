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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

ختام الليالي الرمضانية بفرع ثقافة مطروح

ثقافة مطروح
ثقافة مطروح

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة فاعليتها الفنية والثقافية خلال شهر رمضان بفرع ثقافة مطروح، بدأت فعاليات الختام والتواشيح والابتهالات الدينية بصوت الشيخ محمد رشاد، أعقبها أمسية شعرية، وضمت الليلة مواهب مبدعي المستقبل من شباب مطروح بحضور الشاعر محمد العلمي حيث شارك من الشعراء الشباب كل من الموهبة معاذ الغنام، فخرالدين، سمية العلمي، وألقى كل منهم قصائد شعرية مميزة مع توجيهات الشاعر محمد العلمي، بجانب عرض فنى لفرقة أبو قير للموسيقى العربية على مسرح النادي الاجتماعي، حيث قدمت الفرقة عددا متميزا من الأغاني الدينية والتراثية التي تتناسب مع شهر رمضان وسط ترحيب من السادة الحضور.

 

قدمت الفنانة نهلة عبدالفتاح ورشة مختلفة للتشكيل بالورق الملون حيث استخدمت مع المشاركين الورق لعمل تشكيلات مختلفة من الزهور، ثم استخدمت هذة الوحدات في تكوين لوحة جميلة، أما أقلام الخط العربي وأنواعه فكان موضوع محاضرة قدمتها أونلاين فريدة إمبابي، شرحت من خلالها أنواع الخط العربي وتشكيلاته وأهم الأقلام التي يمكن من خلالها ضبط الخط.

الهيئة العامة لقصور الثقافة الإبتهالات الدينية ثقافة مطروح خلال شهر رمضان فعاليات ثقافية وفنية

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