رحلة سياحية تنتهي بمأساة.. سائح يختفي في الغابة 7 أيام بسبب كوب شاي

رشفة تلو الآخرى من كوب شاي في طقوس إحدى الدول كانت كفيلة أن تغيب سائح عن العالم بضعة أيام، حيث اختفى السائح لمدة أسبوع في الغابة بعد شربه شايًا مخدرًا، لتكن نهاية رحلته السياحية هي رحلة بحث وعلاج بعد نهشت الحشرات والأفاعي في جسده.

يقول السائح الألماني "دانييل فلوريان" إنه فُقد في وقت سابق من شهر أبريل الجاري، بعد زيارة محمية للسكان الأصليين في منطقة "بوتومايو "في جنوب كولومبيا، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

أثناء إقامة السائح الألماني في المحمية انضم إلى طقوس الشامان القديمة ، والتي تضمنت شرب شاي yage""، ثم اختفى من بعدها تم الإبلاغ عن اختفائه من قبل عائلته في ميونيخ ، وبعد سبعة أيام من اختفائه ، اكتشفه جنود كولومبيا.



في مقطع فيديو سجله رجال الإنقاذ، عثروا على السائح وكان غائبًا عن الوعي نسبيًا ولكنه قال لهم إنه "ليس جيدًا"، وأضاف: "لقد أكلني البعوض والنمل ، ولم يكن لدي معدات جيدة ، فكنت سبعة أيام في منطقة الأمازون".

نُقل السائح "دانيال" إلى مستشفى مدينة موكوا بوتومايو لتلقي العلاج من الجفاف والجروح التي أصيب بها خلال محنته في الغابة.

Yage هي كلمة أخرى لـ"لأياهواسكا" الأكثر استخدامًا وهي مزيج من جزأين، كرمة ayahuasca وشجيرة تسمى chacruna ، والتي تحتوي على عقار مهلوس ثنائي ميثيل تريبتامين.

حيث تم استخدامه في الطقوس لعدة قرون وأصبح شائعًا لدى الرحالة الذين يحرصون على تجربة الآثار المخدرة للمادة، ويقال إنه ينتج استبطانًا نفسيًا قد يؤدي إلى ابتهاج كبير أو خوف أو إضاءة.

وفي بعض الأحيان يسبب القيء الشديد والإسهال العرضي، وهو ما يعرف باسم "لا بورغا" أو "التطهير"، وتسبب في عام 2014 توفي الطالب البريطاني "هنري ميلر" بعد أن أخذ آياهواسكا في نفس منطقة بوتومايو.

لقد شرب شاي الهلوسة خلال حفل شامان وعُثر على جثة الشاب البالغ من العمر 19 عامًا على جانب الطريق.

