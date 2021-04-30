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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

بعد وفاته.. قصة تحول ممثل إسباني إلى أشهر ميم على السوشيال ميديا

الممثل الإسباني خوان
الممثل الإسباني "خوان جويا يورخا"

لم يعلم الممثل الإسباني "خوان جويا يورخا" أن تصبح صورته وهو يضحك جزءا أساسي من كل هاتف حول العالم، وذلك بسبب ضحكته الشهيرة التي تحولت إلى أشهر "ميم" مؤخرا.

 

يرصد «صدى البلد» قصة الممثل الإسباني، بعد رحيله عن عمر يناهز 65 عاما، الأربعاء الماضي، بالمستشفى، والذي أصبح مشهورا بلقبه الإسباني "إل ريستا، أو الرجل الضاحك، وترجع قصة حصوله على هذا اللقب إلى 7 سنوات سابقة.

 

نال المقطع الشهير من البرنامج الإسباني شهرة واسعة، وكان قد روى بورجا قصته أيضا وتجربته في المطبخ وهي السبب في الضحك الهستيري، في برنامج تم نشر جزء منه على الإنترنت عام 2007، وقال بورجا  أنه ترك ذات مرة 20 طبق من الأطباق في البحر طوال الليل لتنظيفها ، ليعود في صباح اليوم التالي ليجد أن المد قد جرفهم جميعًا باستثناء واحد.

 

وبعد انتهائه من هذه القصة، بدأ هو ومقدم البرنامج في الضحك الهستيري بشكل لا يمكن السيطرة عليه، وظهر بورجا بوجهه المميز وابتسام بدون أسنان، وتم الترويج للبرنامج باستخدام هذا المقطع، وبعد سنوات، في عام 2014 تقريبًا ، بدأ مستخدمو الإنترنت في إعادة نشر المقطع بترجمات مختلف عما قاله في المشهد، مثل كلمات مضحكة عن أيام هتلر الأخيرة.


وأطلق على بورجا لقب الضاحك الهستيري في عدد من اللغات، مع استخدام صورته في أكثر من مجال وبأكثر من طريقة، ومنذ ذلك الوقت ، حصدت مقاطع الفيديو  المدبلجة، بالإضافة إلى النسخة الأصلية ، ملايين المشاهدات - ما كان سببا في شهرة إضافية حصدها عبر الإنترنت.

 

وكان ظهر في التليفزيون الوطني عام 2014، وبدأ الناس في دبلجة قصته التي رواها وهو يضحك، بشكل هيستيري، وتمت مشاهدة مقطع الضحك الخاص به ملايين المرات بعدها، ويرجع دخوله إلى مجال التمثيل إلى قبل 20 عاما، بعد ظهوره في البرامج التليفزيونية التي قدمها جيسوس كوينتيرو.

المستشفى ممثل إسباني ضحك ميم كوميكس مزاح برنامج تليفزيوني اسبانيا

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بعد وفاته.. قصة تحول ممثل إسباني إلى أشهر ميم على السوشيال ميديا

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