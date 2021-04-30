عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لو مكن مش حيستحمل.. شوبير يوجه رسالة حاسمة لاتحاد الكرة بشأن جدول مباريات الدوري

صدى البلد

وجه الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق رسالة لاتحاد الكرة المصري برئاسة أحمد مجاهد.

 

txt

فى مباراة مثيرة .. الاتحاد بطلاً لكأس مصر لكرة السلة عقب الفوز على الأهلي 78-76

 

 

وطالب شوبير من خلال برنامجه على قناة “ أون تايم سبورت ” بضرورة وجود لجنة مسابقات داخل اتحاد الكرة من أجل تنظيم جدول مباريات الدوري المصري وكأس مصر .

 

وأضاف أن لدوري المصري من أكبر الدوريات العربية لذلك لابد من وجود لجنة لتنظيم الدوري مشددا أن المنتخب الأوليمبي سيسافر بطوكيو بلاعبين من الأهلي والزمالك ونفس التوقيت ستقام مباريات في الدوري بالاضافة.للنهائي الافريقي حال تأهل الأهلي .

 

وتابع أن فريق الأهلي يواجه جدول ممتلىء في الدوري والكأس والبطولة الأفريقية قائلا “ لو مكن مش حيستحمل كم المباريات ده ” .

 

أعلنت إدارة المسابقات فى اتحاد الكرة جدول مباريات الأهلي حتى نهاية شهر سبتمبر القادم.

جاءت مباريات المارد الأحمر على النحو التالي:

٣٠ ابريل- الاهلي والجونة (القاهرة)

٣ مايو- المحلة والأهلي ( المحلة)

٦ مايو- الاتحاد والأهلي ( الاسكندرية)

١٠ مايو- الأهلي والزمالك ( القاهرة)

١٥ مايو- ذهاب ربع نهائي أفريقيا ( القاهرة)

١٨ مايو- دجلة والأهلي (القاهرة)

٢٢ مايو- اياب ربع نهائي افريقيا (خارج مصر)

٢٥ مايو- الأهلي وسيراميكا ( القاهرة)

٢٨ مايو- الاهلي ونهضة بركان ( قطر)

١٩ يونيو- احتمال ذهاب نصف نهائي افريقيا

٢٢ يونيو- المقاولون والأهلي (القاهرة)

٢٦ يونيو- احتمال اياب نصف نهائي افريقيا

١ يوليو- الاهلي والجيش (السوبر المصري)

٥ يوليو- الاهلي وبيراميدز ( القاهرة)

١٧ يوليو- احتمالية ذهاب نهائي افريقيا

١٠ أغسطس- سموحة والأهلي (الاسكندرية)

١٤ أغسطس- اسوان والأهلي (اسوان)

١٧ أغسطس- المقاصة والأهلي (السويس)

٢١ أغسطس- الاهلي والاسماعيلي ( الاسكندرية)

٢٤ أغسطس- الاهلي وانبي (القاهرة)

٢٨ أغسطس- الانتاج والاهلي (القاهرة)

١٠ سبتمبر- الاهلي والبنك الاهلي (القاهرة)

١٣ سبتمبر- الجيش والاهلي (السويس)

٢١ سبتمبر- الاهلي والمصري (الاسكندرية)

٢٥ سبتمبر- الجونة والاهلي (الغردقة)

٢٩ سبتمبر- الاهلي واسوان (القاهرة)

الأهلى الدوري المصري اتحاد الكرة الأهلي والزمالك احمد شوبير أحمد مجاهد كأس مصر

موضوعات متعلقة

غادة عبد الرازق تبهر متابعيها بهذه الإطلالة.. شاهد

مشاهد مرعبة من حادث انهيار جسر شمال إسرائيل.. فيديو

تخصص أرقاما للتواصل مع المصابين بـ كورونا .. الصحة تعلن الحرب على شائعات السوشيال ميديا

ترشيحاتنا

حريق في مصنع للكيماويات بولاية ميزوري الأمريكية.. فيديو

الأمير محمد بن سلمان يستقبل مبعوث بايدن لليمن.. فيديو

أحمد مجاهد يكشف سر إصرار اتحاد الكرة على إنهاء الدوري المصري 30 سبتمبر

رئيس كوريا الجنوبية يزور البيت الأبيض في 21 مايو

الحكمة من قراءة سورة الكهف يوم الجمعة.. وسر آخر 10 آيات منها

بعد وفاته.. قصة تحول ممثل إسباني إلى أشهر ميم على السوشيال ميديا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة انتقال السلالة الهندية المتحورة إلى مصر..رئيس أقسام المناعة يجيب

انتبه ... غرامة 200 جنيه حال عدم تحديثك لبيانات البطاقة الشخصية

هنلبس عساكر .. عمر كمال يعلن عن مشاركته فى الاختيار٢

الغندور يوجه رسالة لـ كارتيرون عقب تعادل الزمالك والمقاولون العرب

مشاهد مرعبة من حادث انهيار جسر شمال إسرائيل.. فيديو

دولة عربية تعلن وصول سلالة كورونا الهندية لديها

الصور الأولى لـ حورية فرغلي بعد آخر عمليات أنفها الجراحية .. شاهد

ذروة الموجة الثالثة .. هانى الناظر يفجر مفاجأة جديدة عن كورونا.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أشهرها الكارية.. القطايف مهنة الصغار والكبار بالقليوبية.. شاهد

توقفي عنها فورا.. أخطاء تزييت الشعر أثناء التمشيط

آمال ومخاوف .. لقاح جديد لـ كورونا يقتحم الساحة وملايين الجرعات في الطريق

أغنية الوداع .. شاهد اللحظات الأخيرة لطاقم الغواصة الإندونيسية قبل وفاتهم |فيديو

فيديو

محمد رمضان مسلسل أزمات.. سمية الخشاب تكشف كواليس العمل في موسى

فيديو جراف.. كُتع كُسح كُسل.. إفيهات الدراما حديث السوشيال ميديا

أشهرها الكارية.. القطايف مهنة الصغار والكبار بالقليوبية.. شاهد

فيديو جراف.. سائق مصري حديث وسائل الإعلام الأمريكية

المزيد

ساحة رأي

عثمان المقدم يكتب: الخباز

خالد الشناوي يكتب: سهام العشق

أحمد الغنام يكتب: سباق الأرقام لتحقيق الأحلام

كواعب أحمد البراهمي تكتب: ذكريات 

حنان محمود إبراهيم تكتب: مدرسة أم سيد

ليلى زيدان تكتب: الجوانب الإيجابية لأزمة كورونا.. شعاع أمل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

الأوسكار بين استحقاق هوبكنز وتعاطف بوسمان!

شريف سمير

أمى .. وأستاذى .. وزملائى!

مروة لطفي

النجاح ليس مدرسة دولية وفقط!

رشا شكر

الأب وأرض الرَحّالة يحصدا جوائز الأوسكار 2021

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: الاختيار العام

محمد أرسلان

الاصطفافات الجديدة في ظل فوضى المنطقة

بهجت العبيدي

صناعة كبش الفداء.. محمد رمضان

محمد نوار

احترام «رمضان»

اﻟﻤﺰﻳﺪ