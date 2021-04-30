لو مكن مش حيستحمل.. شوبير يوجه رسالة حاسمة لاتحاد الكرة بشأن جدول مباريات الدوري

وجه الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق رسالة لاتحاد الكرة المصري برئاسة أحمد مجاهد.

وطالب شوبير من خلال برنامجه على قناة “ أون تايم سبورت ” بضرورة وجود لجنة مسابقات داخل اتحاد الكرة من أجل تنظيم جدول مباريات الدوري المصري وكأس مصر .

وأضاف أن لدوري المصري من أكبر الدوريات العربية لذلك لابد من وجود لجنة لتنظيم الدوري مشددا أن المنتخب الأوليمبي سيسافر بطوكيو بلاعبين من الأهلي والزمالك ونفس التوقيت ستقام مباريات في الدوري بالاضافة.للنهائي الافريقي حال تأهل الأهلي .

وتابع أن فريق الأهلي يواجه جدول ممتلىء في الدوري والكأس والبطولة الأفريقية قائلا “ لو مكن مش حيستحمل كم المباريات ده ” .

أعلنت إدارة المسابقات فى اتحاد الكرة جدول مباريات الأهلي حتى نهاية شهر سبتمبر القادم.

جاءت مباريات المارد الأحمر على النحو التالي:

٣٠ ابريل- الاهلي والجونة (القاهرة)

٣ مايو- المحلة والأهلي ( المحلة)

٦ مايو- الاتحاد والأهلي ( الاسكندرية)

١٠ مايو- الأهلي والزمالك ( القاهرة)

١٥ مايو- ذهاب ربع نهائي أفريقيا ( القاهرة)

١٨ مايو- دجلة والأهلي (القاهرة)

٢٢ مايو- اياب ربع نهائي افريقيا (خارج مصر)

٢٥ مايو- الأهلي وسيراميكا ( القاهرة)

٢٨ مايو- الاهلي ونهضة بركان ( قطر)

١٩ يونيو- احتمال ذهاب نصف نهائي افريقيا

٢٢ يونيو- المقاولون والأهلي (القاهرة)

٢٦ يونيو- احتمال اياب نصف نهائي افريقيا

١ يوليو- الاهلي والجيش (السوبر المصري)

٥ يوليو- الاهلي وبيراميدز ( القاهرة)

١٧ يوليو- احتمالية ذهاب نهائي افريقيا

١٠ أغسطس- سموحة والأهلي (الاسكندرية)

١٤ أغسطس- اسوان والأهلي (اسوان)

١٧ أغسطس- المقاصة والأهلي (السويس)

٢١ أغسطس- الاهلي والاسماعيلي ( الاسكندرية)

٢٤ أغسطس- الاهلي وانبي (القاهرة)

٢٨ أغسطس- الانتاج والاهلي (القاهرة)

١٠ سبتمبر- الاهلي والبنك الاهلي (القاهرة)

١٣ سبتمبر- الجيش والاهلي (السويس)

٢١ سبتمبر- الاهلي والمصري (الاسكندرية)

٢٥ سبتمبر- الجونة والاهلي (الغردقة)

٢٩ سبتمبر- الاهلي واسوان (القاهرة)