تنورة وفقرات استعراضية ومواهب بالمركز الثقافى بطنطا

لليوم الثالث على التوالى تستكمل الهيئة العامة لقصور الثقافة بالمركز الثقافى بطنطا، احتفالاتها بليالى رمضان الثقافية والفنية، تضمن الإحتفال سهرة شعرية وفنون استعراضية فلكلورية تنوعت بين التنورة، الصوفية، الرقص البدوى لمجموعة من الشباب فى الرقص الفلكلورى، أعقبها عرض تخت شرقى بمصاحبة مواهب فنية فى الغناء منهم حنين الشاطر، يوسف وليد، حبيبة محمد، محمد مصطفي، تخللها فقرات شعرية لشعراء الغربية د. محمد ابو زيد، محمد مرجان، محمد زايد، عارف مصطفى، زينب فتح الله، كما ابدع كل من المنشد الدينى عصام درويش والمنشد طارق على فى حب رسول الله والدعاء للخروج سالمين من الغمة وأن يحفظ الله مصر وشعبها من جائحة كورونا، بحضور مدير عام ثقافة الغربية.

يواصل رواد المركز الإقبال على معرض الكتاب المقام خلال شهر رمضان على هامش الاحتفالات، حيث نفذت بعض العناوين المعروضة داخل المعرض منها سندباد مصرى، قصة احتلال محمد على لليونان، وغيرها من إصدارات النشر الإقليمى والمسرح التجريبى، بجانب نفاذ بعض مجلات وكتب قطر الندى للأطفال، مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية بالمركز الثقافى بطنطا.